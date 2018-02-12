7 привычек, которые вредят коже

Иногда достаточно поменять свое отношение к загару и питанию, чтобы отсрочить старение.

О том, как мы можем защитить свою кожу и какие на первый взгляд безобидные привычки ей вредят, расскажет косметолог Анжелика Ужва.

1. «Бледность мне не к лицу»

Как известно, солнце является источником жизни для всего живого. Солнечный свет поднимает настроение и является фактором антистресса. Тем не менее нельзя забывать, что УФО оказывает разрушающее воздействие на кожу, вызывая так называемое фотостарение. Избыток УФ-лучей способствует обезвоживанию кожи, снижает ее тонус и тургор, вызывает гиперпигментацию, купероз и повышает риск развития рака.

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Большое заблуждение — считать, что загар способствует устранению высыпаний на лице. После пребывания на активном солнце состояние проблемной кожи только усугубляется: кожа утолщается вследствие активного синтеза кератиновых клеток, сальные протоки закупориваются, и нарушается отток кожного сала, что приводит к бóльшему появлению воспалительных элементов.

Чрезмерная инсоляция на коже также может привести к обострению демодекоза — воспалительного заболевания, которое вызывается клещом (клещ-железница в норме живет на коже у каждого человека).

В последнее время аллергическая реакция на солнечную радиацию — нередкое явление. Она может сопровождаться зудом, высыпаниями и дискомфортом на коже.

Полезная бьюти-привычка — наносить солнцезащитные средства на открытые участки тела перед выходом из дома в жаркую погоду, чтобы защитить кожу от опасных ультрафиолетовых лучей.

2. «ЗОЖ — не для меня»

Курильщики, в том числе пассивные, подвергают свою кожу настоящему испытанию: табачный дым сильно обезвоживает кожу и за счет смол со временем придает нездоровый желто-коричневый оттенок. Курение запускает синтез фермента, который разрушает коллаген, в результате чего кожа теряет эластичность, упругость и становится дряблой. Темные круги под глазами, глубокие морщины вокруг губ, «гусиные лапки», признаки преждевременного старения — лишь часть того, что привносят сигареты в жизнь типичного курильщика.

То же самое можно сказать и про любителей крепких напитков — алкоголь оказывает негативное воздействие не только на кожу, но и на все системы организма.

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3. «Пью, когда испытываю жажду»

Жажда — признак дефицита влаги, поэтому употреблять жидкость нужно до появления этого чувства.

С возрастом водный баланс в организме нарушается, и кожа становится более сухой, тусклой и дряблой. Недостаток влаги замедляет процесс выведения токсинов, что может стать причиной появления воспалительных элементов.

Первое, чем мы можем самостоятельно помочь коже, — пить больше воды. Суточная норма потребления чистой негазированной воды составляет около 2 литров (из расчета 30 мл на 1 кг веса).

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Кофе и чай лучше свести к минимуму — из-за высокого содержания кофеина они приводят к обезвоживанию.

4. «Что хочу, то и ем!»

В современном ритме жизни не так-то просто нормализовать режим питания и сбалансировать рацион: мы часто спешим, забывая про завтрак, перекусываем на бегу и злоупотребляем фастфудом, а во время ужина пытаемся компенсировать недостаток калорий за весь день и неизбежно переедаем.

Жирное, соленое, сладкое, острое, а также молочные, глютеносодержащие и рафинированные продукты отнюдь не придают коже свежий и сияющий вид.

В частности, при проблемной коже с инфекционным агентом стафилококка или стрептококка сладкое провоцирует появление воспалений на коже лица, шеи, в зоне декольте и на спине.

Даже диеты не всегда положительно отражаются на внешности. После быстрой потери веса многие ждут восторженных комплиментов от окружающих, однако вместо них получают в свой адрес лишь комментарии об изможденном и усталом виде.

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Причина проста: после похудения истончается подкожно-жировая клетчатка, поддерживающая ткани, что чревато обезвоживанием, потерей тонуса кожи кожи и видимыми признаками раннего старения.

За последние годы тема «ПП» (правильного питания) получила невероятную популярность. Сегодня рецепты «здоровых» блюд стали доступны каждому — их можно легко найти в кулинарных книгах, на просторах интернета и в модных журналах. Если питаться 4‒6 раз в день небольшими порциями и исключить вредную пищу, то результат будет заметен уже через пару месяцев. Наиболее эффективную программу питания с учетом индивидуальных особенностей организма поможет составить врач-диетолог или нутрициолог.

5. «Я сама себе доктор»

Кто-то не верит в медицину и предпочитает самолечение, кто-то с детства избегает врачей, а кто-то боится услышать от доктора плохие новости. К сожалению, люди часто находят десятки оправданий, чтобы не проходить регулярное обследование и не сдавать анализы.

Игнорируя проблему, мы не решаем ее. Такие сигналы организма, как плохое самочувствие, постоянные боли, изменение настроения, дефекты кожи и т.д., нужно воспринимать как повод обратиться за помощью к специалисту.

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Также не стоит ждать, пока несовершенства на лице исчезнут сами собой — исправить недостатки проблемной и жирной кожи, подобрать правильный уход за чувствительной и сухой кожей, устранить морщины и сформировать более четкие лицевые контуры может только опытный врач-косметолог.

6. «Хозяйственное мыло — лучшее средство для умывания»

Неправильный или недостаточный уход — один из основных факторов ухудшения состояния кожи, наряду с неблагоприятной экологической обстановкой и перепадами температуры. В ночные часы кожа активно «поглощает» то, что находится на ее поверхности, — вот почему так важно смывать макияж перед сном. Грязные кисти и спонжи — источник вредных бактерий. Злоупотребление декоративной косметикой влечет за собой закупоривание пор, активную выработку кожного сала и появление воспалений. Спиртосодержащие лосьоны, очищающие лицо «до скрипа», сильно сушат кожу. Частое использование грубых скрабов — слишком травматичный способ очищения от мертвых клеток, который противопоказан при проблемной коже, так как абразивные частицы разносят микробы и гной в открытые ранки.

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С последствиями самолечения «народными» рецептами нередко приходится сталкиваться врачам-косметологам.

Чтобы не подвергать опасности красоту и здоровье, следует отдавать предпочтение профессиональным косметологическим процедурам и качественным уходовым средствам, подобрать которые поможет квалифицированный специалист.

7. «Не контролирую себя, когда нервничаю»

Трогать лицо руками, щуриться, морщить лоб, кусать губы, вытирать тело полотенцем до красноты, избавляться от черных точек «вручную» — вот лишь часть действий, которые зачастую совершаются неосознанно. Чтобы не наносить коже механические повреждения и не занести инфекцию в открытые ранки, необходимо тщательно контролировать себя.

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Иногда за вредными привычками кроется глубокая проблема психологического характера. Если навязчивое стремление наносить себе микроповреждения — грызть ногти, кусать губы до крови, расчесывать поврежденные участки кожи, выдергивать волосы — свойственно человеку в течение длительного времени, то есть основание говорить о дерматомании, которую, как правило, вызывает стресс, агрессия, невроз или психопатология. В данном случае требуется консультация психотерапевта.

Соблюдение режима дня, питание полезными продуктами, регулярный уход за кожей, ведение здорового образа жизни, соблюдение гигиены, защита кожи от избыточной инсоляции — вот простые, но полезные шаги, которые помогут надолго сохранить красивый, молодой и ухоженный вид кожи.

Анжелика Викторовна Ужва — врач-косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.