Новая жизнь в новом году. Часть вторая: красота

Новый год для многих — повод начать новую главу в своей жизни и решиться на долгожданные изменения. Специально для читательниц «Клео» 10 экспертов из сфер здоровья, моды и красоты составили эффективную программу изменений, которая поможет выйти на новый уровень.

Первый выпуск мы посвятили здоровью и правильному питанию. Во втором выпуске читайте о том, что наравне со здоровьем влияет на наше настроение и оптимистический взгляд на мир — о красоте!

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Подбираем макияж

Визажист Марина Вафина, Центр здоровья и красоты «Золотой мандарин».

Цвет снова в моде — тени металлик, винные губные помады, ресницы как у Твигги (паучьи лапки). Но если вы не готовы к таким ярким экспериментам, то прошлогодний тренд легкости и свежести все еще актуален — его девиз «Красота в простоте». Для создания легкого и свежего макияжа нужны: питательный крем, прозрачный блеск для губ и капля хайлайтера.

Конечно, отдохнувший и здоровый вид можно получить лишь при условии ухоженной кожи. Некоторые несовершенства корректируются легким тональным кремом или давно многим полюбившимся ВВ-кремом. Темные круги и покраснения поможет скрыть консилер.

Какую бы тенденцию макияжа-2018 вы ни выбрали, ровная сияющая кожа будет всегда смотреться выигрышно. Поэтому начиная новую жизнь с нового года, нужно уделить заботе о коже как можно больше времени!

Особое внимание стоит уделить бровям. Четкие графичные брови давно потеряли свою популярность. На смену им пришли широкие и натуральные — достаточно уложить волоски прозрачным гелем для бровей. Что касается губной помады, то на десятках модных показов для 2018 года лидировала помада темно-ягодных и вишневых оттенков. Попробуйте накрасить губы и оставить лицо «чистым».

Globallookpress.com

Выбираем новую прическу

Парикмахер-стилист Яна Ермашова, Центр здоровья и красоты «Золотой мандарин».

Очень часто внутренние изменения начинаются с внешних преображений — новой стрижки или другого цвета волос.

Хороший парикмахер-стилист сможет подобрать тот самый оттенок: подходящий вашему цветотипу, волосам, внутреннему настрою.

Горячий тренд — мелирование Airtouch. Если у вас темный цвет волос, особенно советую обратить внимание на такое окрашивание.

Публикация от Оксана Анатольевна Луценко (@okscolorpro) Дек 20, 2017 at 3:21 PST

Airtouch позволит поменять образ и осветлиться за один раз, не повредив волосы. По такому же принципу можно перейти из блондинок в брюнетки.

Сейчас в моде стрижки с ровным срезом, идеально вытянутые укладки или легкие волны вместо кудрей, а также удлиненные челки.

Думаем о красоте ногтей

В новой жизни без ухоженных рук и ногтей никуда. О том, какой маникюр актуален, расскажет Маргарита Чеполенко, специалист ногтевого сервиса Центра здоровья и красоты «Золотой мандарин».

Красные ногти и классический френч вряд ли когда-нибудь выйдут из моды, но чтобы выглядеть современно, необходимо следить за модными трендами. Одна из главных новостей последних Недель моды — возвращение длинных остроконечных ногтей, которые добавляют образу драматичности.

Серебристые или позолоченные ногти — еще один хит 2018 года.

Публикация от Dior Makeup (@diormakeup) Авг 15, 2017 at 2:36 PDT

Также обратите внимание на крупные украшения на ногтях, имитирующие драгоценные камни и осколки золота.

Сочетание нескольких оттенков по-прежнему в моде, как и светлый (нюдовый) маникюр — в моде молочный цвет, оттенок пыльной розы, светло-серый, почти оранжевый или белый маникюр. Впрочем, и черный маникюр тоже в тренде.

Публикация от CHANEL (@chanelofficial) Ноя 29, 2017 at 9:05 PST

Не забудем мы и про омбре — градиентный маникюр с переходами одного цвета в другой по вертикали или горизонтали. Он всегда очень выигрышно и эффектно смотрится.

И не стоит слишком просчитывать свой маникюр, лучше выбирать цвет лака под настроение!

Совершенствуем лицо

На Новый год многие привыкли делать яркий, заметный макияж, используя достаточно большое количество тональных и корректирующих средств. Действительно, так гораздо проще скрыть некоторые несовершенства кожи. Но можно пойти другим путем —улучшить свою кожу настолько, чтобы не пришлось наносить на нее толстый слой декоративной косметики. Как это сделать, расскажет Анастасия Шарова, врач-дерматолог, международный тренер по инъекционным методикам, врач-косметолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс».

Безусловно, выбранные способы должны быть не агрессивными. Из аппаратных методик одной из лучших считается фототерапия кожи. На нее воздействуют IPL-светом по индивидуальным параметрам. Несмотря на то, что это рекомендуют делать курсом около 3 процедур, по одной в месяц, уже после первого раза будут заметны результаты. Выровняется цвет лица, станут менее заметными поры на лице и проявления купероза (сосудистой сеточки). Фототерапия отлично справляется с пигментацией кожи, но для этого одной процедуры, как правило, недостаточно.

Дополнить ее можно биоревитализацией, если у вас есть проблемы с сухостью и обезвоженностью кожи. Увлажненная кожа всегда выглядит свежей и сияющей, более того, эти инъекции сделают менее заметными мелкие мимические морщинки.

Непосредственно перед выходом в свет можно провести сеанс безыгольной мезотерапии. Препараты с активными веществами вводятся в кожу с помощью лазера или электропорации. После такого воздействия ваша кожа будет выглядеть подтянутой, ее рельеф заметно выровняется.

Еще одна процедура, которая даст быстрый эффект — массаж лица. Существует множество техник такого массажа, он может быть ручным или аппаратным, например, миостимуляция. Результат заметен сразу: улучшается цвет лица, прорабатываются лицевые мышцы, за счет чего удается добиться легкого эффекта лифтинга, подчеркнуть скулы, сделать контуры лица более четкими. Эта процедура отлично снимает отечность лица и делает менее заметными мешки под глазами.

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Что можно сделать дома, чтобы ваша кожа выглядела более ухоженной и сияющей? Обратите внимание на неабразивные пилинги с фруктовыми кислотами. Они мягко удаляют отмершие клетки эпидермиса с поверхности кожи, выравнивая цвет лица и подготавливая к дальнейшему уходу — нанесению сыворотки или маски по типу кожи. После месячного курса вы заметите отличный результат.

Перед вечеринкой можно сделать пластифицирующую маску — альгинатную или коллагеновую. Она обеспечивает пусть временный, но все же лифтинг-эффект. Под такую маску хорошо нанести сыворотку, подобранную в соответствии с типом кожи. Застывая, пластифицирующая маска перекрывает к ней доступ кислорода. Благодаря этому активные вещества сыворотки проникают в более глубокие слои кожи.

О том, как добиться гармонии внешнего и внутреннего и быть счастливой в новом году, мы расскажем в следующем, последнем выпуске. С наступающим праздником, дорогие читательницы!