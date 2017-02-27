Самбурская конфликтует с Бузовой

В российском шоу-бизнесе неспокойно. На днях в соцсетях началась ожесточенная дискуссия между Настасьей Самбурской, Максимом Фадеевым и Ольгой Бузовой. Причем никто не желает уступать.

Началось с того, что Фадеев на недавнем пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ заявил о намерении проголосовать за Ольгу Бузову в номинации «Прорыв года». А вот Самбурской лучше на награду не претендовать.

Анастасия молчать не стала. «Ой, развели тут демагогию: Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на "Евровидение", Самбурскую! Да мы обе х***во поем, я хоть и вживую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз. А тут ещё Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья. Там нужны тяжелые тренировки, через день, а мне пока запретили физические нагрузки, и я это объяснила. Мелочная месть с вашей стороны, Максим. Нас вообще сравнивать не надо. Мы работаем на разную аудиторию. Вот вам ещё повод помусолить, посплетничать. А то я смотрю, скучно живётся кому-то. Если меня и выдвинут на "Прорыв года" наравне с Ольгой, я с удовольствием сниму свою кандидатуру с участия в пользу Ольги Бузовой. А себе возьму "Нарыв года", потому что я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером, не хуже чирия на *опе. Я вам ничего не должна, как и вы мне. Давайте просто работать. Можно ни с кем не дружить, Главное - ни с кем не ссориться», — написала артистка в Instagram.

Бузова поспешила ответить: «Мы с тобой не дружим, поэтому поссорить нас будет сложно. Кстати, приглашаю тебя на свои курсы для вокалистов. Хоть лажать перестанешь».

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Фадеев же выпаду Самбурской удивился. «Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей».

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