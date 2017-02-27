Самбурская конфликтует с Бузовой
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В российском шоу-бизнесе неспокойно. На днях в соцсетях началась ожесточенная дискуссия между Настасьей Самбурской, Максимом Фадеевым и Ольгой Бузовой. Причем никто не желает уступать.
Началось с того, что Фадеев на недавнем пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ заявил о намерении проголосовать за Ольгу Бузову в номинации «Прорыв года». А вот Самбурской лучше на награду не претендовать.
Анастасия молчать не стала. «Ой, развели тут демагогию: Бузова лучше поёт, Самбурская лучше поёт! Бузову на "Евровидение", Самбурскую! Да мы обе х***во поем, я хоть и вживую, потому что только таким образом получаю удовольствие от нахождения на сцене, так лажаю через раз. А тут ещё Максим Фадеев давай Ольгу нахваливать, лишь потому, что я отказалась в клипе у Серябкиной сниматься, по состоянию здоровья. Там нужны тяжелые тренировки, через день, а мне пока запретили физические нагрузки, и я это объяснила. Мелочная месть с вашей стороны, Максим. Нас вообще сравнивать не надо. Мы работаем на разную аудиторию. Вот вам ещё повод помусолить, посплетничать. А то я смотрю, скучно живётся кому-то. Если меня и выдвинут на "Прорыв года" наравне с Ольгой, я с удовольствием сниму свою кандидатуру с участия в пользу Ольги Бузовой. А себе возьму "Нарыв года", потому что я многим в шоу-бизе, со своим непокладистым характером, не хуже чирия на *опе. Я вам ничего не должна, как и вы мне. Давайте просто работать. Можно ни с кем не дружить, Главное - ни с кем не ссориться», — написала артистка в Instagram.
Бузова поспешила ответить: «Мы с тобой не дружим, поэтому поссорить нас будет сложно. Кстати, приглашаю тебя на свои курсы для вокалистов. Хоть лажать перестанешь».
Фадеев же выпаду Самбурской удивился. «Я с пониманием отношусь к желанию Анастасии Самбурской себя пиарить рядом с моим именем. Она упомянула, что я ей мщу. Так вот, мстить можно только равным и в равном положении. Уж точно не ей».
Ранее мы писали:Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию.
Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.
Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
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Обсуждение 7
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Дожили...И эта Бузова смеет называть себя дизайнером? Встала в какую-то непонятную стойку. Из треников вверху и внизу торчит рыболовная сеть, плюс к этому безобразию еще и каблуки. Верх безвкусицы. Ну, а про ее "пение" уже много чего сказано. За деньги и немого назовут певцом и "прорыв года" присудят.
27.02.17 22:17
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Ну и нуА ты, Бузова, не лажаешь? Ты вообще не поешь. Ну, нет у тебя голоса. Какой ты "Прорыв года"? Ты безголосая пиарщица года. А у Фадеева с головой все в порядке? Или какие-то проблемы, если он продвигает абсолютно бесталанную Бузову, записавшую фонограммы двух идиотских песен и ни разу не спевшую в живую.
27.02.17 22:10
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ЭллаДве курицы.Только у одной мозгов чуть больше
27.02.17 22:10
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katyа с кем она не конфликтует????? со всеми уже переругалась.вообще она с большим приветом девушка.
27.02.17 19:36
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?что сейчас модно верх колготок показывать? ужасно, на мой взгляд
27.02.17 12:46
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AxaКак же обидно за уровень культуры в нашей стране, который всё падает и падает, хотя и кажется, что дальше уже некуда.
27.02.17 12:27