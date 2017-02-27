 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Махершала Али стал первым мусульманином с «Оскаром»


0 0

Церемония вручения наград Американской академии - одно из самых обсуждаемых событий. Но не всегда прогнозы в отношении потенциальных победителей сбываются. Возможно, именно поэтому мы и любим «Оскар» - за сюрпризы. Впрочем, победа актера Махершалы Али (Mahershala Ali) не стала неожиданностью.

Махершала стал первым мусульманином, получившим «Оскар», рапортуют таблоиды. Али получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Актер виртуозно сыграл торговца наркотиками, который становится наставником осиротевшего подростка в гетто Майами.

Кстати, «Лунный свет» в итоге также был назван лучшим фильмом. Хотя победу предсказывали картине «Ла-Ла Ленд».

Стоит отметить, что Махершала обошел таких серьезных конкурентов, как Дев Патель (Dev Patel), Джефф Бриджес (Jeff Bridges), Майкл Шеннон (Michael Shannon) и Лукас Хеджес (Lucas Hedges). Ранее Али уже получил «Золотой глобус» и награду Ассоциации кинокритиков.

По данным People, актер родился в христианской семье, но после окончания школы, посетив одну из мечетей, решил принять ислам.

Ранее мы писали:

Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе». Актер стал одной из главных звезд церемонии.​

Герцогиня Кейт блеснула с голливудскими звездами. Ее Светлость появилась на церемонии BAFTA. 

Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота. 18 самых интересных звездных нарядов церемонии.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2017 Теги: Оскар

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Micha Piter
    Заяем акцентировать его вероисповедание - мусульманин или другая религия... Он же не из-за этого выиграл награду. Лишний акцент в своих каких-то непонятных целях (а может и вполне понятных).
    		 27.02.17 13:59
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору