Махершала Али стал первым мусульманином с «Оскаром»

Церемония вручения наград Американской академии - одно из самых обсуждаемых событий. Но не всегда прогнозы в отношении потенциальных победителей сбываются. Возможно, именно поэтому мы и любим «Оскар» - за сюрпризы. Впрочем, победа актера Махершалы Али (Mahershala Ali) не стала неожиданностью.

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Махершала стал первым мусульманином, получившим «Оскар», рапортуют таблоиды. Али получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Актер виртуозно сыграл торговца наркотиками, который становится наставником осиротевшего подростка в гетто Майами.

Кстати, «Лунный свет» в итоге также был назван лучшим фильмом. Хотя победу предсказывали картине «Ла-Ла Ленд».

Стоит отметить, что Махершала обошел таких серьезных конкурентов, как Дев Патель (Dev Patel), Джефф Бриджес (Jeff Bridges), Майкл Шеннон (Michael Shannon) и Лукас Хеджес (Lucas Hedges). Ранее Али уже получил «Золотой глобус» и награду Ассоциации кинокритиков.

По данным People, актер родился в христианской семье, но после окончания школы, посетив одну из мечетей, решил принять ислам.

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Источник фото: Globallookpress.com