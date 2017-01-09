Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота

Первый рабочий понедельник января - обычно не самый веселый день. Но мы знаем прекрасный способ поднять настроение и немного поразвлечься. Давай обсудим наряды голливудских звезд на церемонии «Золотой глобус». Кто порадовал, кто неприятно удивил, а кто вдохновил?

Вчера в Лос-Анджелесе прошла первая в этом году масштабная звездная церемония, которая считается своеобразной репетицией «Оскара». Знаменитости старались произвести впечатление, но не у всех получилось. Кто-то продемонстрировал великолепный вкус, а кто-то откровенную безвкусицу. Давай посмотрим, оценим и возьмем интересные идеи на заметку.

Классика гламура









Сара Джессика Паркер прекрасно знает, что такое стиль и чувство юмора. На церемонии актриса появилась в необычном платье от Vera Wang. Оригинально и в то же время гламурно.

Статная Гвендолин Кристи (Бриенна из «Игры престолов») предстала в прямом платье с драпировкой. Тут мнения модных критиков разошлись: кто счел туалет вполне элегантным, а кто-то «слишком примитивным».

Дрю Бэрримор блистала в наряде в стиле 20-х годов от Monique Lhuillier. Выглядела звезда неплохо, но слишком безлико: уж Дрю могла бы найти что-нибудь и поинтереснее.

Зато Кристен Белл восхитила всех без исключения модных обозревателей. В черном вечернем платье от Jenny Packham актриса выглядела идеально.

Дерзкий вызов

Джессика Бил не прочь поэпатировать. В туалете от Elie Saab с глубоким декольте и ошеломительным вырезом у нее это прекрасно получилось.

Быть мамой троих детей и сохранить сексуальность? «Легко», - сказала Эльза Патаки. И показала, каково это, в изумительном платье Zuhair Murad.









Софи Тернер выпустила коготки. Молодая актриса сделала недвусмысленное стильное заявление, появившись в необычном наряде с прозрачной юбкой от Louis Vuitton. Похоже, в этом году у Софи боевой настрой.

Эмили Ратаковски не изменяет себе. Секс-символ Голливуда щеголяла в платье от Reem Acra с весьма смелыми вырезами. Но модные обозреватели недовольны - подобный туалет, по их мнению, больше подошел бы для съемок порноклипа, а не для престижной церемонии.

Шик и блеск

Николь Кидман по статусу положено блистать и ошеломлять. На этот раз дива решила сделать это в оригинальном платье от Alexander McQueen, причудливо расшитом серебристыми блестками.











София Вергара полна энергии и фонтанирует сексуальностью. И золотое платье от Zuhair Murad это прекрасно подчеркивает.

Тэнди Ньютон всегда отличалась безупречным вкусом. И даже провокации в виде необычного платья от Monse в вариации этой британской актрисы выглядят особенно стильно.

Эмма Стоун давно числится в списках девушек с отличным вкусом. И она вновь подтвердила свой статус, появившись в воздушном туалете с пайетками и звездами из коллекции Valentino.

Эми Адамс выбрала потрясающий наряд от Tom Ford. Четкий силуэт и черные пайетки - роскошно, стильно и невероятно модно.

Изысканная оригинальность

Керри Вашингтон предстала в платье немного необычного покроя из золотистого кружева от Dolce & Gabbana. И сразу стала фавориткой стильных гуру. Наряд звезды признан одним из лучших на церемонии.

Приянка Чопра названа самой роскошной женщиной на красной дорожке. Актриса появилась в шикарном платье ручной отделки от Ralph Lauren.











Наоми Кэмпбелл позировала на красной дорожке в необычном наряде от Versace. Черная пантера никогда не упустит случая продемонстрировать стройные ноги, так что ее выбор пал на платье с достаточно глубоким разрезом.

Ирландская актриса Рут Негга признана одной из самых стильных на «Золотом глобусе». Девушка выбрала замысловатый наряд от Louis Vuitton, напоминающий серебристый панцирь. Выглядела актриса словно инопланетянка - загадочно и в то же время восхитительно.

И невозможно не отметить Натали Портман. Звезда, которая сейчас ждет второго малыша, предстала в стильном платье от Prada. По мнению обозревателей, выглядела Натали словно королева.

Фото: Globallookpress.com