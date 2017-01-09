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Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота

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Первый рабочий понедельник января - обычно не самый веселый день. Но мы знаем прекрасный способ поднять настроение и немного поразвлечься. Давай обсудим наряды голливудских звезд на церемонии «Золотой глобус». Кто порадовал, кто неприятно удивил, а кто вдохновил?

Вчера в Лос-Анджелесе прошла первая в этом году масштабная звездная церемония, которая считается своеобразной репетицией «Оскара». Знаменитости старались произвести впечатление, но не у всех получилось. Кто-то продемонстрировал великолепный вкус, а кто-то откровенную безвкусицу. Давай посмотрим, оценим и возьмем интересные идеи на заметку.

Классика гламура

  • Сара Джессика Паркер
  • Статная Гвендолин Кристи
  • Дрю Бэрримор
  • Кристен Белл
 
 
 

Сара Джессика Паркер прекрасно знает, что такое стиль и чувство юмора. На церемонии актриса появилась в необычном платье от Vera Wang. Оригинально и в то же время гламурно.

Статная Гвендолин Кристи (Бриенна из «Игры престолов») предстала в прямом платье с драпировкой. Тут мнения модных критиков разошлись: кто счел туалет вполне элегантным, а кто-то «слишком примитивным».

Дрю Бэрримор блистала в наряде в стиле 20-х годов от Monique Lhuillier. Выглядела звезда неплохо, но слишком безлико: уж Дрю могла бы найти что-нибудь и поинтереснее.

Зато Кристен Белл восхитила всех без исключения модных обозревателей. В черном вечернем платье от Jenny Packham актриса выглядела идеально.

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    Кто из этих четырех актрис выглядел лучше?

Дерзкий вызов

Джессика Бил не прочь поэпатировать. В туалете от Elie Saab с глубоким декольте и ошеломительным вырезом у нее это прекрасно получилось.

Быть мамой троих детей и сохранить сексуальность? «Легко», - сказала Эльза Патаки. И показала, каково это, в изумительном платье Zuhair Murad.

  • Джессика Бил
  • Эльза Патаки с мужем Крисом Хэмсвортом
  • Софи Тернер
  • Эмили Ратаковски
 
 
 

Софи Тернер выпустила коготки. Молодая актриса сделала недвусмысленное стильное заявление, появившись в необычном наряде с прозрачной юбкой от Louis Vuitton. Похоже, в этом году у Софи боевой настрой.

Эмили Ратаковски не изменяет себе. Секс-символ Голливуда щеголяла в платье от Reem Acra с весьма смелыми вырезами. Но модные обозреватели недовольны - подобный туалет, по их мнению, больше подошел бы для съемок порноклипа, а не для престижной церемонии.

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    Чья модная провокация удалась больше?

Шик и блеск

Николь Кидман по статусу положено блистать и ошеломлять. На этот раз дива решила сделать это в оригинальном платье от Alexander McQueen, причудливо расшитом серебристыми блестками.

  • Николь Кидман
  • София Вергара
  • Тэнди Ньютон
  • Эмма Стоун
  • Эми Адамс
 
 
 

София Вергара полна энергии и фонтанирует сексуальностью. И золотое платье от Zuhair Murad это прекрасно подчеркивает.

Тэнди Ньютон всегда отличалась безупречным вкусом. И даже провокации в виде необычного платья от Monse в вариации этой британской актрисы выглядят особенно стильно.

Эмма Стоун давно числится в списках девушек с отличным вкусом. И она вновь подтвердила свой статус, появившись в воздушном туалете с пайетками и звездами из коллекции Valentino.

Эми Адамс выбрала потрясающий наряд от Tom Ford. Четкий силуэт и черные пайетки - роскошно, стильно и невероятно модно.

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    Чей образ тебе больше всего нравится?

Изысканная оригинальность

Керри Вашингтон предстала в платье немного необычного покроя из золотистого кружева от Dolce & Gabbana. И сразу стала фавориткой стильных гуру. Наряд звезды признан одним из лучших на церемонии.

Приянка Чопра названа самой роскошной женщиной на красной дорожке. Актриса появилась в шикарном платье ручной отделки от Ralph Lauren.

  • Керри Вашингтон
  • Приянка Чопра
  • Наоми Кэмпбелл
  • Рут Негга
  • Натали Портман
 
 
 

Наоми Кэмпбелл позировала на красной дорожке в необычном наряде от Versace. Черная пантера никогда не упустит случая продемонстрировать стройные ноги, так что ее выбор пал на платье с достаточно глубоким разрезом.

Ирландская актриса Рут Негга признана одной из самых стильных на «Золотом глобусе». Девушка выбрала замысловатый наряд от Louis Vuitton, напоминающий серебристый панцирь. Выглядела актриса словно инопланетянка - загадочно и в то же время восхитительно.

И невозможно не отметить Натали Портман. Звезда, которая сейчас ждет второго малыша, предстала в стильном платье от Prada. По мнению обозревателей, выглядела Натали словно королева.

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    Рисунок
    Кто выбрал лучший наряд?

Фото: Globallookpress.com

0 Не нравится 5 Нравится Эвелина Зозуля 09.01.2017 Теги: стиль Красная дорожка Золотой Глобус

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