Герцогиня Кейт блеснула с голливудскими звездами

Выходные в Лондоне были отнюдь не скучными. В воскресенье в Альберт-холле состоялась церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). И на красной дорожке блеснули не только звезды кино, но и представители королевской семьи.

















Прошедшая церемония, по единодушному мнению светских и модных обозревателей, была очень и очень гламурной. Тон задавали самые яркие звезды британского кино и Голливуда, но самым эффектным стало появление четы герцогов Кембриджских. Уильям (William) и Кейт (Kate) приехали не просто так - принц вручил специальную награду комедийному артисту Мелу Бруксу (Mel Brooks).

Главным триумфатором церемонии стала Эмма Стоун (Emma Stone). Она получила премию в номинации «Лучшая актриса» за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Создатель картины Дэмьен Шазелл (Damien Chazelle) получил награду как лучший режиссер. «Ла-Ла Ленд» назван лучшим фильмом и также отмечен за операторскую работу и музыку.

Тем временем за звание самой стильной на красной дорожке боролись Николь Кидман (Nicole Kidman), Эми Адамс (Amy Adams) и Тэнди Ньютон (Thandie Newton). И нельзя не отметить, что Кидман в платье от Armani выглядела очень впечатляюще.

Модных критиков также очаровали Софи Тернер (Sophie Turner) и ветеран "фабрики грез" Мерил Стрип (Meryl Streep). И никого не оставил равнодушным Эдди Редмэйн (Eddie Redmayne) в щегольском белом смокинге.

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Источник фото: Globallookpress.com