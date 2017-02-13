 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Герцогиня Кейт блеснула с голливудскими звездами


0 0

Выходные в Лондоне были отнюдь не скучными. В воскресенье в Альберт-холле состоялась церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). И на красной дорожке блеснули не только звезды кино, но и представители королевской семьи.

  • Чета герцогов Кембриджских
  • Эмма Стоун
  • Николь Кидман
  • Тэнди Ньютон
  • Эми Адамс
  • Софи Тернер
  • Мерил Стрип
 
 
 

Прошедшая церемония, по единодушному мнению светских и модных обозревателей, была очень и очень гламурной. Тон задавали самые яркие звезды британского кино и Голливуда, но самым эффектным стало появление четы герцогов Кембриджских. Уильям (William) и Кейт (Kate) приехали не просто так - принц вручил специальную награду комедийному артисту Мелу Бруксу (Mel Brooks).

Главным триумфатором церемонии стала Эмма Стоун (Emma Stone). Она получила премию в номинации «Лучшая актриса» за роль в мюзикле «Ла-Ла Ленд». Создатель картины Дэмьен Шазелл (Damien Chazelle) получил награду как лучший режиссер. «Ла-Ла Ленд» назван лучшим фильмом и также отмечен за операторскую работу и музыку.

Тем временем за звание самой стильной на красной дорожке боролись Николь Кидман (Nicole Kidman), Эми Адамс (Amy Adams) и Тэнди Ньютон (Thandie Newton). И нельзя не отметить, что Кидман в платье от Armani выглядела очень впечатляюще.

Модных критиков также очаровали Софи Тернер (Sophie Turner) и ветеран "фабрики грез" Мерил Стрип (Meryl Streep). И никого не оставил равнодушным Эдди Редмэйн (Eddie Redmayne) в щегольском белом смокинге.

  •  
    Рисунок
    Кто по-вашему самый стильный?

Ранее мы писали:

Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота. 18 самых интересных звездных нарядов церемонии.

10 уроков стиля от Кейт Миддлтон. Чему можно научиться у герцогини Кембриджской? 

Герцогиня Кейт показала «эффект Мэрилин». Ее Светлость не сумела справиться с воздушным платьем. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 13.02.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору