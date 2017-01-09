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Брэд Питт блеснул на «Золотом глобусе»


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Последние несколько месяцев выдались довольно трудными для Брэда Питта (Brad Pitt). Актер, ведущий борьбу за опеку над детьми, часто выглядел усталым и поникшим на красной дорожке. Но вчера Брэд напомнил, кто долгое время считается секс-символом Голливуда.

 
 
 

Питт блеснул на церемонии вручения наград «Золотой глобус», прошедшей вчера в Лос-Анджелесе. Актер появился на сцене в безупречном классическом костюме и выглядел отлично. А присутствующие в зале коллеги и приятели Брэда активно поддерживали его аплодисментами. Причем больше всех старался Мэтт Деймон (Matt Damon).

Питт представил фильм «Лунный свет», особо отметив виртуозную работу актеров. Картина была названа лучшей в номинации «Драматическая лента года».

Напомним, сейчас актер ведет отчаянную борьбу с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) за право опеки над детьми. Судебный процесс не обходится без скандалов, и на днях представители Джоли заметили, что если общественность узнает, что же спровоцировало разрыв звезд, репутация Брэда будет испорчена навсегда. Ранее адвокаты Питта недвусмысленно заявили о неадекватности Джоли.

Ранее мы писали:

Брэд Питт хочет больше общаться с детьми. Но семейный психолог пока не позволяет.​

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 

Брэд Питт сдал анализы на наркотики. Актер намерен дать отпор клеветникам.  



0 Не нравится 2 Нравится 09.01.2017 Теги: Брэд Питт

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