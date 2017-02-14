 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ольга Бузова: «Пока не хочу любви и замуж»


0 2

Этот День всех влюбленных Ольга Бузова проведет без мужчины. В конце декабря ведущая завершила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, и разрыв дался ей непросто. Но во всем, как известно, есть и свои плюсы.

После разрыва Ольга сделала ставку на карьеру и теперь стремительно покоряет шоу-бизнес. Девушка выпустила две композиции, недавно сняла клип на композицию «Привыкаю», выступила на масштабных шоу в Москве и Петербурге.

Карьера Бузовой складывается вполне успешно, но кое-что артистку тяготит. «Уже были взлеты и падения, но сейчас единственное, о чем сожалею, что не могу сказать: "Здравствуйте! Мне 21 год, и я не была замужем"», — призналась Ольга.

По слухам, у ведущей нет недостатка в состоятельных поклонниках. Но звезда вовсе не торопится завязывать новый роман. «Адекватно принимаю все, что преподносит судьба, — цитирует Бузову Starhit. — Да, мне сделали больно, но когда у любовной истории нет продолжения, нужно ее «прижечь» и идти дальше. Раньше семья и отношения были на первом месте, сейчас – работа. <...>. Мне подрезали крылья, но я не сдалась. Пока не хочу любви и замуж, просто продолжаю жить и поступать по чести, совести и делаю то, что подсказывает мне сердце».

Ранее мы писали: 

Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.

Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.​

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 



2 Не нравится 0 Нравится 14.02.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору