Ольга Бузова: «Пока не хочу любви и замуж»

Этот День всех влюбленных Ольга Бузова проведет без мужчины. В конце декабря ведущая завершила развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, и разрыв дался ей непросто. Но во всем, как известно, есть и свои плюсы.

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После разрыва Ольга сделала ставку на карьеру и теперь стремительно покоряет шоу-бизнес. Девушка выпустила две композиции, недавно сняла клип на композицию «Привыкаю», выступила на масштабных шоу в Москве и Петербурге.

Карьера Бузовой складывается вполне успешно, но кое-что артистку тяготит. «Уже были взлеты и падения, но сейчас единственное, о чем сожалею, что не могу сказать: "Здравствуйте! Мне 21 год, и я не была замужем"», — призналась Ольга.

По слухам, у ведущей нет недостатка в состоятельных поклонниках. Но звезда вовсе не торопится завязывать новый роман. «Адекватно принимаю все, что преподносит судьба, — цитирует Бузову Starhit. — Да, мне сделали больно, но когда у любовной истории нет продолжения, нужно ее «прижечь» и идти дальше. Раньше семья и отношения были на первом месте, сейчас – работа. <...>. Мне подрезали крылья, но я не сдалась. Пока не хочу любви и замуж, просто продолжаю жить и поступать по чести, совести и делаю то, что подсказывает мне сердце».

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