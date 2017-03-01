Астрология и развитие личности. Март-2017

Для достижения успеха в развитии своих наилучших качеств требуется каждодневная работа над собой и осознанность. Звезды дают энергию и возможности для постоянного совершенствования себя во всех сферах жизни.

Нужно только знать, какие именно энергии преобладают в окружающем мире на данный момент, правильно их использовать, и тогда течение Силы и Творчества вынесет ваш корабль к берегам Успеха.

До 20 марта 2017 года включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыбы.

Девиз этого знака: «Поймай волну интуиции!»

Рыбы дают такие качества, как чувственность, умение находить компромиссы в отношениях с людьми, богатое воображение, эмоциональная открытость, одухотворенность. Вы можете развить умение видеть положительные стороны людей, богатство их внутреннего мира.

123RF/macchia

Что развивать:

— Интуицию (больше прислушивайтесь к внутреннему голосу, попробуйте загадать ответ на интересующий вопрос во сне).

— Сердечность (нужно заметить в себе искорки обычно неиспользуемых хороших качеств и постараться проявить их как по отношению к близким, так и к незнакомым людям, позвольте себе быть более искренними с приятными для себя людьми).

— Альтруизм (помогите нуждающимся людям, мимо которых вы обычно проходите).

— Глубину эмоциональных переживаний (сходите на концерт, послушайте новую для себя музыку, откройте новых исполнителей).

— Художественные способности (познакомьтесь с новыми для вас классиками изобразительного искусства, попробуйте сами нарисовать картину).

Что полезно читать:

Книги по психологии, романы. Книги, наполненные эмоциями и ощущениями Гармонии и Красоты.

С кем общаться:

Художники, музыканты, эзотерики, мистики.

Благоприятные дни для общения: 2, 3, 7, 18, 19, 24, 29 марта.

Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:

1, 5, 9, 18, 23, 27, 31 марта.

В эти дни чаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.

123RF/Denys Bilytskyi

Дни, благоприятные для работы со сновидениями (в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):

Со 2 на 3 марта, с 6 на 7 марта, с 16 на 17 марта, с 25 на 26 марта, с 29 на 30 марта.

Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики, наведения порядка в делах):

2, 10, 15, 20, 27 марта.

Конфликтные дни:

6, 8, 15, 16, 23, 24 марта.

Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт. Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.

Рекомендации на каждый день по Луне:

Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни. Ее положение имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.

Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса):

В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское)

2 марта (05:18 — 10:42)

3 марта (18:20) — 4 марта (13:05)

6 марта (11:22 — 15:54)

8 марта (17:59 — 19:45)

10 марта (20:05) — 11 марта (01:07)

13 марта (05:36 — 08:28)

15 марта (13:05 — 18:11)

18 марта 00:56 — 06:00)

20 марта (13:37 — 18:31)

22 марта (16:20) — 23 марта (05:28)

25 марта (08:56 — 13:06)

27 марта (13:19 — 17:11)

29 марта (15:07 — 18:48)

31 марта (02:12 — 19:40)

Обратиться с вопросом по теме астрологии можно здесь.