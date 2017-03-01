Астрология и развитие личности. Март-2017
Для достижения успеха в развитии своих наилучших качеств требуется каждодневная работа над собой и осознанность. Звезды дают энергию и возможности для постоянного совершенствования себя во всех сферах жизни.
Нужно только знать, какие именно энергии преобладают в окружающем мире на данный момент, правильно их использовать, и тогда течение Силы и Творчества вынесет ваш корабль к берегам Успеха.
До 20 марта 2017 года включительно Солнце будет находиться в знаке зодиака Рыбы.
Девиз этого знака: «Поймай волну интуиции!»
Рыбы дают такие качества, как чувственность, умение находить компромиссы в отношениях с людьми, богатое воображение, эмоциональная открытость, одухотворенность. Вы можете развить умение видеть положительные стороны людей, богатство их внутреннего мира.
123RF/macchia
Что развивать:
— Интуицию (больше прислушивайтесь к внутреннему голосу, попробуйте загадать ответ на интересующий вопрос во сне).
— Сердечность (нужно заметить в себе искорки обычно неиспользуемых хороших качеств и постараться проявить их как по отношению к близким, так и к незнакомым людям, позвольте себе быть более искренними с приятными для себя людьми).
— Альтруизм (помогите нуждающимся людям, мимо которых вы обычно проходите).
— Глубину эмоциональных переживаний (сходите на концерт, послушайте новую для себя музыку, откройте новых исполнителей).
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— Художественные способности (познакомьтесь с новыми для вас классиками изобразительного искусства, попробуйте сами нарисовать картину).
Что полезно читать:
Книги по психологии, романы. Книги, наполненные эмоциями и ощущениями Гармонии и Красоты.
С кем общаться:
Художники, музыканты, эзотерики, мистики.
Благоприятные дни для общения: 2, 3, 7, 18, 19, 24, 29 марта.
Дни, благоприятные для развития женской красоты и женских качеств:
1, 5, 9, 18, 23, 27, 31 марта.
В эти дни чаще улыбайтесь, выберите и приобретите что-то новенькое для гардероба.
123RF/Denys Bilytskyi
Дни, благоприятные для работы со сновидениями (в этот период во сне с большей вероятностью придет ответ на вопрос):
Со 2 на 3 марта, с 6 на 7 марта, с 16 на 17 марта, с 25 на 26 марта, с 29 на 30 марта.
Дни для энергетической чистки пространства (дома, психики, наведения порядка в делах):
2, 10, 15, 20, 27 марта.
Конфликтные дни:
6, 8, 15, 16, 23, 24 марта.
Обычно в такие дни люди могут раздражаться без причины, легко идут на конфликт. Старайтесь быть корректными с окружающими вас людьми, включая близких, и сохраняйте спокойствие.
Рекомендации на каждый день по Луне:
Луна — символ эмоций и перемещения энергии в нашей жизни. Ее положение имеет дополнительное влияние на возможность самосовершенствования.
Неблагоприятные дни для важных дел (Луна без курса):
В это время все принятые решения имеют малую силу, важные разговоры не будут иметь ожидаемых последствий (время московское)
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