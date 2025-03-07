Хореограф Алла Духова: "Замуж больше не собираюсь!"

В России работают тысячи хореографов, но в лицо и по имени страна знает, кажется, только Аллу Духову. Созданному ею коллективу TODES в этом году исполняется 38 лет, а Театр танца Аллы Духовой TODES отмечает 11 лет со дня своего основания. С самыми известным хореографом страны встретился корреспондент женского журнала Клео.ру.

– Алла Владимировна, когда смотришь на то, как танцуют участники вашего коллектива, то кажется, что они преодолевают законы физики и земного тяготения. Не танцуют, а летают!

– Я абсолютно всем советую включать дома музыку и минут 15 танцевать под любимую музыку. Лимфочку прогнали, настроение улучшилось. Это очень полезно. Например, если ребенка привели к нам в студию в возрасте семи лет, то в десять папы их часто забирают и отдают в спорт, где ребята показывают огромные успехи. Потому что у них тело координированное. А еще все начинают лучше учиться, лучше соображать, потому что запомнить танцевальные движения – это очень непросто. Так тренируется память, улучшаются нейронные связи мозга. Я сама в четыре года уже знала, что больше ничем другим заниматься не хочу – только танцами. Потому что это безумно красиво, это наполняет душу и формирует прекрасное гармоничное тело. Несколько лет назад в одном городе на гастролях передо мной на колени упал посторонний мужчина и закричал: "Алла Владимировна, спасибо вам за мою жену!" Я удивилась. А он пояснил, что привел ко мне одну женщину – корпулентную, зажатую, закомплексованную, а превратилась просто в молодую девушку. Она растянулась, у нее появилась уверенность. И, думаю, в интимном плане у нее тоже стало все хорошо, вот он меня и благодарил.





– А в четыре года – не рано заниматься танцами?

– Ко мне часто приводят и трехлетних детей! Он еще ходить хорошо не может, а его уже привели танцевать. Я говорю родителям, что рановато. А они мне в ответ: "Нет, вы посмотрите, как он у нас хорошо танцует! Он у нас стоит перед зеркалом и все время танцует!" К тому же в три года ребенок в зал еще с мамой должен заходить, а у нас нельзя этого делать. Поэтому берем хотя бы с четырех.

– Какие качества важны для занятий танцами?

– Способности, талант, трудолюбие и физические данные. Очень важно, чтобы зритель получал эстетическое удовольствие, глядя на танцора.

– Но вы строгий хореограф? Легко с вами работать?

– Это у ребят наших надо спрашивать (улыбается). Нормальный! Я строгая, но справедливая. Не самодур, это точно. По молодости я была построже, даже жесткой – штрафовала нещадно. А сейчас ребята меня называют "Аллусечкой" и говорят, что к молодым я совсем иначе уже отношусь.

– TODES работал с топовыми артистами, а сегодня ваш коллектив продолжает выступать в программах у звезд?

– Мы работали с Софией Ротару, Валерием Леонтьевым. А сейчас нас приглашают на мероприятия – новогодние съемки, "Песня года", съемки клипов.





– Я знаю, что ваша сестра – участница первого состава TODES, а ныне директор студии в Риге. А как сложилась судьба детей и внучки?

– Мой младший сын Константин (23 года. – Прим. ред.) танцует в студии, сам ставит номера, у него есть своя команда. Правда, ему сложновато танцевать – он очень высокого роста и довольно корпулентный. А старший мой сын Владимир (30 лет. – Прим. ред.) – режиссер, композитор, правда, сейчас ушел в IT, помогает нам с сайтом. Старшая внучка София (11 лет. – Прим. ред.) пока учится в школе, тоже танцует. Год назад у меня появилась и вторая внучка – Ева.

– У вас есть любовь детей и внуков, обожание поклонников, уважение танцоров, признание коллег. Кажется, что для полного счастья не хватает только любимого мужчины рядом. Замуж в очередной раз не собираетесь?

– О, нет! Какой замуж! Нет-нет-нет! (смеется)