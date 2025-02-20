Канье Уэст собирается выпустить фильм о Бьянке Цензори

Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори скоро представят необычный кинопроект, так называемый "модный фильм", который, по слухам, мог выйти еще в ноябре 2024 года, но был отложен. Картина сосредоточена на жене рэпера и олицетворяет как спокойствие, так и хаос, которые присутствуют в их жизни.

Согласно источникам, речь идет об арт-проекте, в котором Канье Уэст стремится рассказать, как он воспринимает свою жену. Он стремится создать яркий контекст для отношений, используя модные образы и эстетические элементы.

Проект включает в себя сцены, снятые в разных странах – Японии, Италии, Испании, и других местах, где пара путешествовала в рамках мирового турне. Это путешествие стало важной частью их совместной жизни и вдохновило на создание уникальной кинематографической работы.

Несмотря на слухи о возможном разводе из-за недавних скандальных поступков Канье Уэста (например, антисемитские высказывания и идея по созданию студии для съемки фильмов для взрослых), пара продолжает работать над совместными проектами. Источники утверждают, что жена рэпера, хотя и переживает сложные моменты, все же поддерживает творческие начинания.

Канье Уэст и Бьянка Цензори намерены завершить проект и все-таки выпустить его в свет, что, по мнению инсайдеров, должно произойти в ближайшие месяцы.