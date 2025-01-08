Воры вынесли из квартиры Юлии Паршуты более трех миллионов рублей наличными

В день Рождества Христова певица Юлия Паршута не только поздравила россиян с праздником, но и сообщила об ограблении. По словам артистки, воры, проникшие в квартиру в ее отсутствие, украли деньги и ценные вещи. Подробности произошедшего стали известны спустя сутки.

Как сообщил телеграм-канал SHOT, злоумышленникам удалось открыть сейф, откуда они забрали наличные (два миллиона рублей и 10 тысяч долларов), несколько часов, а также ювелирные изделия, принадлежащие исполнительнице. Воры до сих пор находятся на свободе, полицейские продолжают поиски.

На данный момент они выяснили, что входная дверь и замок не были повреждены, то есть у преступников был ключ. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов проводят проверку всех, кто имел свободный доступ в жилище Юлии Паршуты. В частности, они обратили внимание на домработницу.

К слову, в своем сообщении в социальных сетях Юлия Паршута заверила общественность, что находится в безопасности, а ее здоровью и жизни ничего не угрожает. И это, как отметила артистка, хорошая новость. 36-летняя певица также призвала россиян хранить денежные средства в сберкассе.