Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер впервые стала мамой

Принцесса Диана была не только невесткой королевы Елизаветы II. Она принадлежала к известной в Великобритании аристократической семье, выходцем из которой также был Уинстон Черчилль. Одна из племянниц принцессы Дианы Китти Спенсер стала светской персоной и строила модельную карьеру.





В 2021 году Китти вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса, который старше нее на 32 года. Но возлюбленных это совсем не смущало. Как оказалось, кузина Уильяма и Гарри недавно впервые стала мамой. Об этом она рассказала в своих соцсетях, приурочив пост ко Дню матери. Но лица ребенка модель не показала, как и не рассказала, когда именно он появился на свет и какого он пола.

"Быть твоей мамой – радость всей моей жизни, малыш. Я люблю тебя безоговорочно", – подписала трогательные кадры Спенсер.

Племянница принцессы Дианы тщательно скрывала свою беременность. Судя по фото, ребенку уже несколько месяцев. Модель успела быстро прийти в форму после родов, на кадрах она выглядит прекрасно, нет и намека на лишние килограммы. Родная сестра Китти Амелия одной из первых прокомментировала фотографии и назвала племянника "самым совершенным ангелом в мире".