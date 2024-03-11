Эмма Стоун победила в номинации "Лучшая актриса" на 96-й премии "Оскар"

Церемония вручения премий "Оскар" является самым главным ежегодным событием в мире кино. В этом году за почетную награду традиционно поборолись многие достойные работы и выдающиеся артисты. Поэтому кинолюбители из разных уголков планеты с нетерпением ждали дня награждения.

Накануне, в ночь с 10 на 11 марта, в Голливуде состоялась 96-я торжественная церемония. Главным победителем "Оскара-2024" стала картина "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана. Лента не только получила звание "Лучшего фильма", но и завоевала награды в шести других номинациях.

Лучшим актером по версии киноакадемиков в этом году стал Киллиан Мерфи, блестяще проявивший себя в "Оппенгеймере". А победу в номинации "Лучшая актриса" одержала Эмма Стоун. Второй "Оскар" в карьере артистке принес фильм "Бедные-несчастные", в котором она сыграла главную роль.





Момент награждения актрисы получился очень трогательным. Когда имя победительницы было объявлено, она поднялась на сцену со слезами счастья на глазах. Там, в числе прочих, ее встретила близкая подруга Дженнифер Лоуренс. Звезда фильма "Голодные игры" не смогла сдержать эмоций радости и трогательно обняла Эмму Стоун.

Примечательно, что долгожданное для актрисы событие не обошлось без забавных моментов. Незадолго до выхода на сцену платье знаменитости порвалось. Эмма Стоун шуточно обвинила в этом конфузе Райана Гослинга и его эффектный номер из фильма "Барби".

"Мое платье порвано! Мне кажется, это произошло во время песни I'm Just Ken", – заявила актриса в начале своей речи.

