SHAMAN заплакал после первого прослушивания своей песни "Мама"

SHAMAN – один из самых популярных артистов в российском шоу-бизнесе сейчас. Каждая его песня становится настоящим хитом. Очередная премьера клипа SHAMANа за несколько дней стала очень популярной. Композиция "Мама" трогает до глубины души, ведь она посвящена самому важному человеку в жизни каждого из нас. Музыку к ней придумал Максим Фадеев, текст – Наталья Касимцева.

SHAMAN признался, что песня ему понравилась сразу, и он прослезился, как только услышал ее. Певец захотел записать этот трек и выпустить клип. Он также рассказал, что отправился на свою родину в Тульскую область для съемок клипа, которые проходили в реальном детском доме.





SHAMAN добавил, что он очень переживал, что детям может быть некомфортно сниматься, но они с радостью включились в процесс и справились со своими задачами отлично. Певец очень рад, что после выхода ролика многие заинтересовались детским домом и стали спрашивать его воспитанников. Возможно, клип поможет детям обрести родителей и настоящую семью.