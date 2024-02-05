Многие успешные бизнесмены, включая Ивана Станкевича, стремились завоевать сердце бывшей участницы группы "Блестящие". Анна Семенович даже подумывала о браке после того, как представила Станкевича своей семье, но из-за ревности со стороны партнера пара распалась.

В отличие от многих своих коллег, знаменитость предпочитает не делиться частной жизнью с общественностью. Известно, что с декабря прошлого года певица находится в новом союзе, который приносит ей радость. Тем не менее она не спешит публично раскрывать личность нового избранника, а также детали его профессиональной деятельности.

Сейчас в паре все стабильно, по словам телезвезды, в ближайшем будущем она планирует стать мамой. Анна Семенович, обладая значительным жизненным опытом, в том числе в амурных делах, раздает любовные советы своим подписчикам. Закрутившая роман Анна Семенович заявила об издевательствах.





Российской актрисе задали вопрос: "Как отпустить абьюзивные отношения?". Семенович сообщила, что зачастую люди вступают в отношения только потому, что им "скучно" с самими собой. "Какова цель такой "любви", если в отношениях вы ищете только веселье", – рассуждает звезда. Анна заявила о позиции "жертвы" девушек, которым нравится, когда их используют и издеваются над ними:

Отношения должны быть душевными, прежде всего. Конечно, в них должно быть весело, не должно быть скучно, но когда вас абьюзают, извиняюсь за выражение, и вам от этого весело, то в этом нет ничего хорошего", – заявила Анна Семенович.

Знаменитость выразила мысль, что из абьюзивных отношений всегда можно выйти. Анна Семенович посоветовала поменять круг общения, сходить в театр, картинную галерею. Правда, зачастую это сделать не так-то просто, как кажется популярной певице.



