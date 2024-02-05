В аэропорту Сочи объяснили, почему Анфису Чехову не пустили на рейс

Накануне 46-летняя Анфиса Чехова вышла на связь с подписчиками личного блога и поделилась с ними проблемой. Телеведущая, вещающая из здания аэропорта в Сочи, рассказала, что опоздала на свой рейс. Артистка обвинила во всем аэропорт и заявила, что его работники используют какую-то "схему", вынуждая опоздавших пассажиров приобретать новые билеты.

Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам, что поначалу ее рейс задержали на 20 минут. Телезвезда ждала своего вылета в бизнес-зале, и когда по громкоговорителю вновь объявили посадку, она тут же отправилась к нужному гейту. Дорога к нему заняла у телеведущей, которая вооружилась секундомером, примерно 5 минут. Однако в этот самолет знаменитость так и не попала, представители авиакомпании сообщили, что посадка закрыта. Телезвезда потребовала справедливости.

После того, как этот инцидент оказался в публичном пространстве, на него обратили внимание представители аэропорта города Сочи. Журналисты издания "Кубань-Черноморье" связались с пресс-службой воздушной гавани курорта, которая уже успела подготовить точную хронологию событий. Как оказалось, посадка на рейс началась в 10:51, а спустя минуту о ней сообщили по громкоговорителю и обновили информацию на табло. Уже в 10:55 все пассажиры, которых было 180, прошли посадку.

Внимательно изучив камеры видеонаблюдения, представители аэропорта Сочи пришли к выводу, что телеведущая, скорее всего, просто не услышала, что в 10:56 и 11:00 по громкой связи объявляли опоздавших. Все остальные находящиеся в бизнес-зале пассажиры за три минуты смогли добраться до нужного гейта, который не менялся, несмотря на задержку. Анфиса Чехова, по данным пресс-службы аэропорта, прошла на посадку уже после ее завершения.