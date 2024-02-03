Иван Янковский трогательно поздравил Диану Пожарскую с 32-летием

У Пожарской свой подход в профессиональной деятельности. Она не гонится за ролями, а соглашается только на те проекты, которые ей нравятся.

Уже три года замужем за Иваном Янковским – коллегой по цеху. С артистом она воспитывает сына Олега, которого пара назвала в честь знаменитого прадеда-актера.

В комментариях к публикации, посвященной дню рождения, отметился звездный супруг именинницы. После этого Янковский поделился совместным с Пожарской снимком, сопроводив его таким сообщением: "С днем рождения, конишуа".





Стоит отметить, что обычно Иван и Диана почти не говорят о личном в публичном поле, а также не дают поводов для сплетен и инсинуаций. Супруги всегда держатся за руки, когда появляются на людях. Как правило, Диана, как правило, старается стоять чуть позади мужа. На сегодняшний день Янковский является, пожалуй, самой яркой звездой в отечественном кино.

В 2023 году имя сына Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры прогремело на всю страну благодаря сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". В этом году россиян ждет премьера "Преступления и накаказния", в котором Янковский сыграл Родиона Раскольникова.