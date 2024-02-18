После долгого периода молчания и отсутствия в светской среде, Диана Гурцкая, глубоко опечаленная утратой своего мужа в предыдущем году в мае, согласилась на беседу с журналистами телепрограммы "Сегодня вечером". Скорбь не покидает певицу, и она продолжает хранить верность траурным традициям, избегая при этом общественных мероприятий.

Потерявшая мужа Гурцкая рассказала о поддержке близкого человека. В эфире ТВ-шоу Диану сопровождал ее старший брат Роберт. В ходе интервью стало известно, что их отношения выходят за рамки простого родства и сотрудничества в музыкальной индустрии. Диана поделилась, что они разделяют также теплую дружбу , и выразила благодарность Роберту, который не просто является ее продюсером, но и был ключевой фигурой в развитии ее карьеры, настояв на таланте и вокальных данных эстрадной певицы.





Артистка поделилась, что ее брат, Роберт Гурцкой, не перестает оказывать ей поддержку, словно они до сих пор дети. По словам знаменитости, они всегда находятся рядом в трудные моменты.