После долгого периода молчания и отсутствия в светской среде, Диана Гурцкая, глубоко опечаленная утратой своего мужа в предыдущем году в мае, согласилась на беседу с журналистами телепрограммы "Сегодня вечером". Скорбь не покидает певицу, и она продолжает хранить верность траурным традициям, избегая при этом общественных мероприятий.
Потерявшая мужа Гурцкая рассказала о поддержке близкого человека. В эфире ТВ-шоу Диану сопровождал ее старший брат Роберт. В ходе интервью стало известно, что их отношения выходят за рамки простого родства и сотрудничества в музыкальной индустрии. Диана поделилась, что они разделяют также теплую дружбу, и выразила благодарность Роберту, который не просто является ее продюсером, но и был ключевой фигурой в развитии ее карьеры, настояв на таланте и вокальных данных эстрадной певицы.
Артистка поделилась, что ее брат, Роберт Гурцкой, не перестает оказывать ей поддержку, словно они до сих пор дети. По словам знаменитости, они всегда находятся рядом в трудные моменты.
Напомним, что после трагической потери супруга Петра Кучеренко, Диана Гурцкая стала уделять особое внимание своему проекту – творческому центру для людей с инвалидностью. По признанию эстрадной певицы, именно благодаря брату она не опускает руки и продолжает усердно работать.