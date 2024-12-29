Ольга Орлова с юмором высказалась о женщинах, которые ей завидуют

Телеведущая и певица Ольга Орлова активно ведет свои аккаунты в социальных сетях, рассказывая о своих буднях и общаясь с поклонниками. Едва ли не в ежедневном формате знаменитость отвечает подписчикам, которые зачастую спрашивают ее мнение о проблемах в их личной жизни и просят о совете; интересуются, как бы она поступила в той или иной ситуации.

Например, недавно одна из поклонниц задала Ольге вопрос о женской зависти. Мол, как она реагирует на завистниц. Орлова ответила с юмором:

"С пониманием. У них хороший вкус".

Таким образом телеведущая, очевидно, дала понять, что не испытывает негативных эмоций в адрес женщин, которые ей завидуют, а также в шутливой форме подчеркнула свою привлекательность и другие качества, которые могут вызывать зависть.

Впрочем, о своих недостатках Ольга Орлова тоже открыто говорит. Например, во время беседы с поклонниками бывшая солистка группы "Блестящие" также призналась, что экономия денег ей несвойственна. По словам телеведущей, девиз "живем один раз" ей очень знаком.

Ранее Ольга Орлова дала практический совет женщинам о самопринятии. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".