"Будто 7 месяцев на нарах": "отмена" показалась Лолите тюремным заключением

В декабре 2023 года Лолита Милявская приняла участие в "почти голой" вечеринке Насти Ивлеевой, где отличилась вызывающим нарядом и странным поведением. Вскоре после этого запланированные концерты артистки стали отменять по всей России. Кроме того, певица лишилась возможности участия в телевизионных проектах.

Полгода Лолита провела в вынужденном творческом отпуске. Летом артистка постепенно стала возвращаться в шоу-бизнес, появляясь на светских мероприятиях, концертах и выпуская новый музыкальный материал. А на днях она появилась на шоу "Кстати", где и рассказала о тяжелом периоде своей карьеры.

По словам Милявской, "отмена" показалась ей тюремным заключением. "Будто 7 месяцев на нарах малявы писала", – сказала певица. Она призналась, что даже задумывалась о смене музыкального жанра. Мол, думала начать исполнять шансон.

Прошло почти год с момента громкого скандала, и Лолита Милявская, хоть и не может похвастаться прежней востребованностью, не теряет оптимизма. В некоторых регионах России её по-прежнему не хотят видеть на своих концертах. Однако артистка убеждена, что не сделала ничего такого, что могло заставить "заинтересоваться ею основательно".