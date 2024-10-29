"Гостевой брак": Тодоренко призналась, что разлуки укрепляют ее отношения с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко в недавней публикации в популярной соцсети открыто поделилась своими размышлениями о кризисах и сложностях в отношениях с мужем, певцом Владом Топаловым. Как выяснилось, за семь лет совместной жизни пара прошла через множество испытаний, продолжая учиться жить друг с другом.





По словам Регины, с самого начала отношений она и Влад столкнулись с трудностями, связанными с постоянными разлуками из-за плотных рабочих графиков. Телезвезда часто путешествовала по работе, отсутствуя дома до 20 дней в месяц. В это время певец находился в Москве или был на гастролях. В первые месяцы их встречи были кратковременными и проходили всего несколько часов, что стало серьезным испытанием для отношений. Однако этот период помог им выработать стойкость и понять, что расстояние не способно разрушить их связь. Со временем им удалось провести вместе около полугода без длительных разлук, что было необычно для их загруженной жизни.

Со временем Регина поняла, что такой формат отношений, когда они периодически разлучаются, является секретом их крепкой семьи.

"Я смеюсь и говорю, что у нас гостевой брак. То есть в гости друг к другу приезжаем. И, наверное, это неплохо. Мы не успеваем устать друг от друга. Мы не надоедаем друг другу", – отметила телеведущая.





При этом пара постоянно поддерживает связь через видеозвонки и регулярные созвоны, что помогает им оставаться близкими даже на расстоянии.

В отношениях Регины Тодоренко и Влада Топалова были и периоды напряжения. После рождения сына Миши она осознала, что разлуки, превышающие две недели, становятся особенно тяжелыми и могут приводить к опасной эмоциональной отстраненности. Она заметила, что чрезмерное спокойствие по поводу того, что происходит с партнером, может стать предвестником равнодушия. Чтобы сохранить эмоциональную близость и не потерять невидимую связь друг с другом, они совместно решили не разлучаться более чем на две недели.