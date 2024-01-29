Радиоведущая Алла Довлатова сделала пластические операции

Российская теле и радиоведущая Алла Довлатова стареть, кажется, не планирует. Звезда "Русского радио" является заядлой поклонницей пластических операций, поэтому с естественными признаками старения борется благодаря им. Алла не скрывает от поклонников эту информацию и, более того, часто делится процессом реабилитации на странице в своих социальных сетях.

После празднования Нового года радиоведущая вновь обратилась за помощью к современным технологиям и сделала пластические операции. По информации в ее блоге, Алла Довлатова на этот раз избавилась от жира в бедрах и под коленями. Специалисты провели 49-летней артистке процедуру липофилинга (пересадка собственной жировой ткани из одной области тела в другую – прим.ред.). Звезде добавили объем в ее скулы, а также кисти рук. Помимо прочего, Алла Довлатова перенесла пластику на нижних веках.

О стоимости столь сложных хирургических вмешательств ведущая предпочитает не распространяться. Однако на странице личного блога звезда радио уже вовсю демонстрирует поклонникам результаты своего фантастического преображения. Алла Довлатова честно признается, что пусть синяки под глазами еще будут заметны какое-то время, но процедурой она более чем довольна.





Ранее "Клео.ру" писали о том, что Алла Довлатова сбросила несколько лишних килограммов благодаря весьма необычной диете. По совету специалиста артистка питалась в основном салом, яйцами и огурцами. Такой тип питания, по словам ведущей, хорош тем, что исключает из рациона углеводы, делая акцент на белках и жирах.