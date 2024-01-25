Прошлым летом певица раскрыла тайну, что вновь обрела радость материнства, однако подробности своей беременности держала в тайне и лишь после рождения дочери официально объявила о пополнении в семье. Маленькую Алисию Юлия Ковальчук до сих пор не показывала на публике.

Решение Юлии Ковальчук и ее супруга Алексея Чумакова не афишировать личную жизнь своих детей исходило из побуждения обеспечить им защищенность и мирное детство. Такой подход они сохраняют и сейчас, когда Юлия делится с поклонниками в основном личными снимками, не раскрывая при этом образы своих дочерей.

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру в купальнике после родов, что стало предметом обсуждения среди ее поклонников. Многие предположили, что, несмотря на потерю веса прошлой осенью по возвращению к своим профессиональным обязанностям, Юлия Ковальчук, кажется, все еще работает над своей физической формой после родов.

Фанаты также усердно пытаются разгадать место отпуска певицы, поскольку обычно она предпочитала проводить время в Испании, где ее семья владеет двумя домами. Однако текущие погодные условия в Европе делают маловероятным факт того, что она смогла бы наслаждаться солнечными ваннами в этом месте. Это подталкивает к мысли, что Юлия Ковальчук и ее семья выбрали более теплые края для отдыха, например, Таиланд или Мальдивы.