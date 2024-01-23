На этот раз советский и российский музыкант выбрал не публичное торжество, а скромную регистрацию своих отношений с Еленой, женщиной, которая, по его словам, спасла ему жизнь. Возраст не стал преградой для Бари Алибасова, композитор нашел счастье в простых радостях семейной жизни.

Елена и известный скандальный продюсер уже два года состоят в официальных отношениях. Их знакомство произошло в Донецке, Елена оказалась рядом с Бари Алибасовым в трудные моменты, поддерживая его после ряда хирургических операций. Фактически женщина стала помощницей продюсера. И вот Бари Алибасов женился в седьмой раз.

Несмотря на распространяющиеся в Сети слухи о плохом состоянии здоровья ее партнера, Елена уверяет, что с ним все в порядке. Она рассказывает о том, как к ней обращались с вопросом о здоровье ее мужа, на что она опровергла все слухи, включая домыслы о раковой опухоли.

Последний брак с Еленой не столкнулся с возражениями со стороны ее сына. В свою очередь, сам Бари Алибасов выразил равнодушие к взаимоотношениям со своим наследником, с которым он поругался несколько лет назад и с тех пор предпочел держать дистанцию.

В 2020 году продюсер выражал свое разочарование по поводу супружеских уз с Шукшиной. С сожалением отмечая, что теплые отношения, возникшие при их первой встрече, сохранявшиеся на протяжении 25 лет дружбы, окончательно утеряны. Именно в тот момент Бари Алибасов решил инициировать процесс развода.