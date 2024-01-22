Катя Лель рассказала, что развелась с мужем без скандала

Новость про развод Кати Лель с ее мужем Игорем Кузнецовым стала шоком для поклонников певицы. В браке супруги прожили 18 лет, у них родилась дочь Эмилия. Сейчас ей 14 лет. Что же стало причиной развода?

Как оказалось, расставание произошло еще летом. Тихо, мирно, без скандалов. Как считает Катя Лель, ее бывший муж до сих пор находится в недоумении от произошедшего и, кажется, так и не смог принять и понять данный факт. Момент объяснения произошел у лифта.

"Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили", – сообщила звезда поп-сцены в программе "Малахов" на телеканале "Россия 1".



Катя Лель с иронией вспомнила, как ее экс-мужу приписывали спортивные заслуги в области хоккея. Но этот вид спорта не имеет никакого отношения к отцу ее дочери. Игорь Кузнецов профессиональный спортсмен по прыжкам в высоту. Певица отметила, что ее бывший супруг – достойный человек. "За недостойного я бы не вышла", – заявила знаменитость.

Причиной развода Катя Лель назвала нежелание экс-мужа "исправляться". Вероятно, певица имела в виду отношения или флирт Игоря Кузнецова с другими женщинами. Об этом исполнительница хита "Мой мармеладный " заявляла и ранее после появления информации о разводе.

Напомним, что отношения Кати Лель и Игоря Кузнецова завязались после того, как Игорь снялся в клипе певицы "Я тебя люблю". Это случилось в 2005-м. Трехлетний роман перерос в нечто большее – пара зарегистрировала свои отношения в 2008 году.