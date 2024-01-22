Лариса Лужина поделилась, как избавляется от лишних килограммов

В марте Лариса Лужина будет отмечать юбилей. Готовиться к нему актриса уже начала – приводит в порядок фигуру. Рецептами она поделилась с женским журналом "Клео.ру".

"Следить за формой – тяжелый труд, – призналась артистка на презентации международного кинофестиваля ANTARES, который в июне впервые пройдет в Сочи. – Ведь себя приходится постоянно ограничивать в еде, не есть мучное и сладкое".

Правда, недавно врачи диагностировали у Ларисы Анатольевны пароксизмальную форму фибрилляции предсердий: у нее выявлена мерцательная аритмия.

"Я сейчас не очень хорошо себя сейчас чувствую, – призналась звезда фильмов "На семи ветрах", "Сыщик" и "Вертикаль". Поэтому пока не изнуряю себя спортом, плаванием, хотя люблю это дело".





Сколько же весит любимая несколькими поколениями актриса? "Мой вес всю жизнь колеблется на пять килограммов, – говорит она. – Идеальный мой вес – 78 килограммов, а у меня сейчас 83. Но я уверена, что смогу к 4 марта, ко дню рождения, все лишнее согнать".