Екатерина Андреева рассказала, какое прозвище ей дал учитель боевых искусств

Екатерина Андреева в свои 58 выглядит просто потрясающе. Секрет красоты и молодости бессменной ведущей программы "Время" в том, что она ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Екатерина много времени уделяет спорту и различным активностям для поддержания хорошего самочувствия и физической формы. Сейчас звезда Первого канала учится тай-цзи-цюань. Это древнее китайское боевое искусство, которое помогает оздоровлению организма и развитию ловкости.





После того как ведущая рассказала подписчикам о своих занятиях, многие последовали ее примеру и тоже пришли к ее учителю. За это он похвалил Екатерину. За это Андреева попросила дать ей особое прозвище, которое отразит ее характер и силу.

"Я сказала – тоже хочу прозвище, раз я такая молодец. И он сказал в ответ – хорошо, будешь Чен Мао, превращающаяся в…кота. В общем, женщина-кошка", – поделилась ведущая новостей.

Екатерина Андреева добавила, что такое прозвище ей нравится. Фотографии с тренировки подтверждают правильный выбор учителя – ведущая демонстрирует гибкость, грацию и силу, как настоящая женщина-кошка.







