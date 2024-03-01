Терапевт Драпкина рассказала об опасности жира на животе

Специалисты часто называют ожирение пандемией XXI века. Как известно, проблема лишнего веса является распространенной во многих странах, в том числе в России. Число людей, страдающих от избыточного веса, увеличивается с каждым годом. Главный внештатный специалист по терапии Минздрава РФ Оксана Драпкина рассказала, чем это может обернуться.

По словам специалиста, индекс массы тела повышен приблизительно у 30% людей. Самым опасным для здоровья, как отметила врач, является лишний вес на животе. Эксперт рассказала, что при таком типе ожирения жиром наполняется вся брюшная полость. Он скапливает вокруг внутренних органов и оказывает влияние на их работу. Драпкина отметила, что пострадать могут не только печень и поджелудочная железа, но и сердце.

Главный терапевт России сообщила, что люди с ожирением часто страдают от проблем со сном. По словам специалиста, из-за лишнего веса у них может случаться апноэ во сне, то есть временное прекращение дыхания. Поэтому врач порекомендовала россиянам измерить объем своей талии и проверить, находятся ли они в пределах нормы. Для женщин верхние показатели соответствуют 80 сантиметрам, а для мужчин – 94 сантиметрам.