"Рыжие — бесстыжие" и еще 5 стереотипов о женщинах с огненной шевелюрой

Вокруг людей с рыжим цветом волос ходят разные разговоры. Кто-то восхищается их необычностью, а кто-то наоборот предпочитает оставаться в стороне от них. С самого детства люди с таким оттенком волос чувствует повышенное внимание к себе. "Клео.ру" делится распространенными стереотипами о женщинах с огненной шевелюрой.





Рыжие – бесстыжие

Женщины с рыжими волосами считаются настоящими королевами, которые неуправляемы и имеют неустойчивый характер. Этот стереотип возник в результате изображения рыжих женщин в кино и литературе как сексуально привлекательных, но непредсказуемых и непослушных.

Если "рыжая", то обязательно "бестия"

Этот стереотип основан на убеждении, что рыжие женщины обладают "огненным" темпераментом из-за цвета своих волос и склонны к вспышкам гнева или эмоциональным взрывам. Однако доказательств у данного суждения нет.





С рыжими лучше не строить отношения

Многие считают, что обладательницы рыжих волос слишком распущенные из-за постоянного внимания со стороны мужчин. Поэтому зачастую некоторые считают, что девушки с огненной шевелюрой не подходят для долгосрочных отношений. Такой стереотип мог возникнуть из-за фильмов, в которых зачастую рыжеволосые девушки разбивают сердца.

Девушки с рыжими волосами – ведьмы

Еще в Средние века появилось мнение, что обладательницы необычного цвета волоса имеют предрасположенность к нечистой силе и магии. Спустя века этот стереотип сохранился и многие до сих пор думают, что рыжие девушки могут навести порчу или предсказать будущее.





Волосы у рыжих не седеют

Этот стереотип переходит из поколения в поколение. Многие думают, что у женщин с огненной шевелюрой нет седых волос. Однако это неправда. Конечно, из-за сильного пигмента у рыжеволосых девушек значительно позже появляется седина, но это не говорит о том, что ее нет.

"Ты что, рыжий?"

Одно из самых распространенных высказываний, которое хотя бы раз в жизни слышал каждый. Обычно оно обозначает то, что человек – странный и отличается от других. Этот стереотип появился из-за того, что людей, которые родились с рыжим цветом волос, редко встретишь на улице и они выделяются среди остальных.



