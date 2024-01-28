5 соусов, которые можно приготовить из томатной пасты

Томатная паста — универсальный ингредиент, который можно использовать для приготовления различных соусов. "Клео.ру" собрали пять вариантов соусов, которые можно приготовить из этого продукта.
Классический томатный соус
- В малой кастрюле разогрейте немного оливкового масла.
- Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности.
- Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
- Влейте немного воды или овощного бульона, чтобы разбавить соус.
- Приправьте соус солью, перцем, сахаром, базиликом, орегано и другими любимыми специями.
- Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут до толщины и консистенции, которую вы предпочитаете.
Арабский соус Харисса
- В миске смешайте томатную пасту, оливковое масло, чеснок, кайенский перец, кумин, кориандр, соль и лимонный сок.
- Постепенно добавляйте горячую воду, чтобы получить густую консистенцию соуса.
- Попробуйте и, если необходимо, отрегулируйте пряности и кислотность.
Томатный соус "Маринара"
- В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
- Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
- Влейте немного красного вина и дайте ему выкипеть.
- Добавьте нарезанные помидоры, соль, перец, сахар, базилик и орегано.
- Тушите соус на медленном огне около 30-40 минут для развития вкуса.
Томатный соус с грибами
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
- Добавьте нарезанные грибы и обжарьте их до золотистого цвета.
- Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с грибами около 2 минут.
- Влейте немного овощного бульона и дайте соусу закипеть.
- Приправьте соус тимьяном, солью, перцем и другими любимыми специями.
- Тушите соус на медленном огне около 20-30 минут, чтобы грибы стали мягкими и ароматными.
Томатный соус с оливками и каперсами
- В кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте мелко нарезанный лук и чеснок до прозрачности.
- Добавьте томатную пасту и обжарьте ее вместе с луком около 2 минут.
- Влейте немного овощного бульона и добавьте нарезанные оливки и каперсы.