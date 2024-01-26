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Офтальмолог Борзых ответил на важные вопросы о близорукости

Офтальмолог Борзых ответил на важные вопросы о близорукости

Идеальное зрение — это подарок судьбы, который получает далеко не каждая женщина. В беседе с "Клео.ру" опытный врач рассказал о близорукости и дал рекомендации для читателей.

Близорукость (миопия) – это состояние, при котором человек четко видит близкие объекты и размыто – дальние. Почему так происходит? Каковы причины ухудшения зрения у современных людей? Как можно исправить ситуацию? На 5 важных вопросов о близорукости ответил наш приглашенный эксперт – офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых.

Правда ли, что все больше стало близоруких людей? 

Да, это действительно так. Например, по данным ВОЗ, в странах Юго-Восточной Азии 80% населения до 18 лет страдают близорукостью. А в Китае – около 40% всех жителей страны. И эти данные за 2019 год. Очевидно, что цифра только растет. Похожая картина и в других странах.

Основная причина в том, что человек (как биологический вид) быстро эволюционирует. И адаптируется под среду.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Мы живем в квартирах, где расстояние от стены до стены – всего 3 метра. За окном видим соседний дом. Смотрим в экраны гаджетов на близком расстоянии. У нас нет никакой необходимости смотреть вдаль. Структура глаза меняется. Поэтому все больше людей надевают очки.

Почему развивается близорукость?

Самые частые причины – наследственность, недостаток отдыха, длительная работа за компьютером. Мышцы находятся в постоянном напряжении, из-за чего глаз удлиняется и развивается близорукость. 

Также на ухудшение зрения влияют:

  • Образ жизни: отсутствие физической активности, неправильное питание.

  • Неверная организация рабочей зоны: плохое освещение, сухой воздух, монитор расположен слишком близко к глазам.

  • Отсутствие привычки посещать офтальмолога и проходить обследование. Рекомендуется проверять зрение 1 раз в год, чтобы заранее выявить любые патологии и начать лечение. Это позволит остановить прогрессирование миопии и других заболеваний.  

Является близорукость наследственным заболеванием?

Частично – да. Если хотя бы у одного родителя есть миопия, то у ребенка вероятность заболевания повышается в 3 раза. Если у двух родителей, то – в 6 раз. Также плохое зрение может передаваться через поколение (от бабушек/дедушек).

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

При этом близорукость не обязательно будет врожденной. А может появиться позже.

Однако бывает, что дети в таких семьях рождаются и с хорошим зрением. Поэтому мы не можем все списывать на наследственный фактор.

Что делать для профилактики близорукости?

Если есть предрасположенность к миопии (или вам уже поставили диагноз), то основная задача – остановить прогрессирование заболевания. 

Для этого важно соблюдать все рекомендации лечащего врача:

  • Носить очки и линзы. Многие считают, что лучше их не надевать, чтобы глаза "тренировались". Но всё наоборот. Если вы не носите очки, глаза перенапрягаются и минус растет.

  • Пересмотреть режим работы в гаджетах. Придерживаться правила 20/20/20. Каждые 20 минут переводить взгляд вдаль на 20 метров на 20 секунд. 

  • Приобрести увлажнитель воздуха. Желательно разместить его в рабочей зоне.

  • Организовать правильное освещение. Лампа должна стоять слева от монитора, если вы правша. И справа, если – левша. 

  • Соблюдать режим сна и отдыха. Чаще гулять на свежем воздухе. Жить нормальную, здоровую жизнь. Тогда есть шанс, что близорукость не будет прогрессировать. 

Можно ли исправить близорукость?

Вернуть зрение можно только с помощью лазерной коррекции. Никакие морковка и черника не помогут. Если глаз вытянулся, то его невозможно «втянуть» обратно. Поэтому используем современные методы.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Лазерная коррекция подходит всем:

  • в возрасте от 18 до 45 лет

  • если есть близорукость до -12D, дальнозоркость до +6D, астигматизм от -4 до +4;

  • если зрение не ухудшалось в течение полугода;

  • в случае отсутствии беременности и периода лактации; 

  • если нет проблем с сетчаткой, роговицей или синдрома сухого глаза. 

Но и в других случаях она может быть эффективна. Окончательное решение примет врач после диагностики.

26 января 2024, 04:20
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Клео.ру✓ Надежный источник

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