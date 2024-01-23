Какие товары лучше не покупать на маркетплейсах

Продукты питания и лекарства

Покупка продуктов питания и лекарств на подобных площадках несут в себе риски, так как не всегда можно быть уверенным в их качестве и подлинности. Лучше приобретать такие товары в надежных магазинах или аптеках.

Бытовая электроника и техника

При покупке электроники и техники на маркетплейсах есть риск столкнуться с поддельными или бракованными товарами. Кроме того, гарантия на них может быть недействительной или сложной в осуществлении. Иностранные представители брендов попросту будут игнорировать ваши запросы. Глядите в оба.



Детские товары

Даже в таком сегменте продавцы могут продавать товары, не отвечающие стандартам безопасности. Важно приобретать детские товары у надежных продавцов или в специализированных магазинах.

Большие и громоздкие товары

Покупка больших и громоздких изделий, таких как мебель или бытовая техника, зачастую проблематична из-за сложностей с доставкой и возвратом товара. Лучше обратиться к специализированным магазинам или производителям для покупки крупногабаритных товаров.