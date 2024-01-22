Румяные и воздушные: готовим творожные пончики

Меню должно быть вкусным, полезным, а еще – разнообразным. Если вам надоели вареники или сырники, попробуйте приготовить творожные пончики. Это блюдо замечательно впишется в домашние чаепития. Попробовав эту сладость, вы наверняка захотите приготовить ее еще раз!

Итак, для приготовления творожных пончиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 граммов творога 5% или 9% жирности

1 яйцо

3 столовые ложки сахара

3 столовые ложки муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Сахарная пудра

Рафинированное масло для фритюра





Далее по рецепту смешиваем в чаше яйцо, творог и сахар. Сюда же добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем однородное, не слишком липкое тесто. После этого делим тесто на две равны части и из каждой части раскатываем колбаску. Режим на равные небольшие части. Из них формируем кружочки размером с грецкий орех.

После этого наливаем во фритюрницу или глубокую сковородку (лучше чугунную) подсолнечное масло. Его должно быть столько, чтобы пончики были полностью покрыты маслом при погружении. После того, как масло закипит, погрузить туда пончики и постоянно их переворачивать в течение 3-4 минут до образования розовой корочки.



После жарки выкладываем творожные пончики на салфетку, чтобы с них ушло лишнее масло. Далее выкладываем их на блюдо для подачи и посыпаем сахарной пудрой. Приятного чаепития!



