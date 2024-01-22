Почему стоит вернуть девичью фамилию после развода: 6 причин

Развод – это значительное событие в жизни многих людей, которое часто требует от них переосмысления личной идентичности и начала новой главы. Одним из решений, которое предстоит принять после развода, является вопрос о смене фамилии. Редакция "Клео.ру" назвала 6 причин, по которым возвращение к девичьей фамилии может быть хорошей идеей.

1. Восстановление личной идентичности

Возвращение к девичьей фамилии может помочь восстановить чувство самостоятельности и индивидуальности, которое могло быть утрачено во время брака. Это символический шаг, позволяющий начать новую главу в жизни уже как полностью независимый человек.

2. Разрыв с прошлым

Для многих людей сохранение фамилии бывшего супруга остается напоминанием о прошлых отношениях и может затруднять процесс движения вперед. Вернув девичью фамилию, можно четче провести границу между прошлым и настоящим.





3. Отсутствие детей

Если у вас есть дети, которые носят фамилию бывшего супруга, сохранение этой же фамилии после развода может помочь поддержать чувство единства и принадлежности в семье. Однако если детей нет или они взрослые и независимые, это уже не будет столь актуально.

4. Профессиональные соображения

В некоторых случаях возвращение к девичьей фамилии может быть выгодно с профессиональной точки зрения, особенно если под вашей девичьей фамилией вы уже успели зарекомендовать себя или завоевать определенную репутацию.

5. Личные предпочтения

Просто вам может нравиться ваша девичья фамилия больше, чем фамилия бывшего супруга. Это вполне достаточная причина для того, чтобы вернуть её после развода.





6. Новые отношения

Если вы планируете начать новые отношения или уже находитесь в них, возвращение к девичьей фамилии может помочь избежать неловкости или путаницы, связанной с ношением фамилии бывшего партнера.

Важно помнить, что решение о возвращении девичьей фамилии – это личный выбор каждого человека. Некоторые предпочитают сохранить фамилию бывшего супруга по разным причинам, включая профессиональные связи или желание иметь общую фамилию с детьми.