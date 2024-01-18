Необычно и вкусно: готовим салат из кальмаров с зеленым горошком

Кальмары считаются диетическим продуктом. При этом в них содержится много белка. В этом продукте присутствуют важнейшие витамины и микроэлементы в большом количестве. Рецепт салата довольно прост. Забирайте его в свою кулинарную копилку. Давайте скорее готовить это вкуснейшее блюдо!

Мясо кальмара называют бальзамом для сердца по причине того, что в нем, как и в большинстве морепродуктов, много калия. Этот микроэлемент чрезвычайно важен для работы сердечной миокарды. Также в кальмаре много йода – важнейшего регулятора работы щитовидной железы, а, значит, и всей гормональной системы организма.





Для приготовления салата из кальмаров с зеленым горошком в понадобятся следующие ингредиенты:

250 граммов консервированных кальмаров

150 граммов соленых огурцов

300 граммов отварного картофеля

100 граммов яблок

100 граммов маслин без косточек

3 яйца, сваренных вкрутую

400 граммов косервированного горошка

Зелень лука

Майонез или любимый соус для заправки

Соль, перец по вкусу









Далее по рецепту натираем на крупной терке картофель и яблоки. Режем соломкой кальмары и огурцы. Маслины и яйца также мелко нарезаем. Смешиваем все ингредиенты в салатной чаше. После этого заливаем салат любимым соусом или майонезом, солим, перчим и отправляем в холодильник на пару часов. Перед подачей посыпаем салат зеленым луком. Приятного аппетита!