Апельсиновая корка: полезные свойства и помощь в быту

ЦИТРУСОВАЯ КОЖУРА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Апельсиновая корка богата витамином С – одним из самых важных элементов для нашего организма. Он повышает нашу иммунную систему, помогает бороться с вирусами и инфекциями.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ В БЫТУ

Например, ее запах можно использовать в качестве природного ароматизатора. Также апельсиновую кожуру можно применять для очищения поверхностей, таких как столы или плиты, благодаря ее антисептическим свойствам.





Помимо этого ее можно использовать как уход за кожей. Маска из апельсиновой кожуры – это отличный способ увлажнить ее.

Для приготовления маски вам понадобятся следующие ингредиенты:

апельсиновая кожура (предварительно высушенная);

(предварительно высушенная); овсяные хлопья ;

; 1 чайная ложка меда (лучше использовать натуральный мед без добавок).





Сначала необходимо измельчить апельсиновую кожуру и хлопья. Лучше всего использовать блендер. Затем смешайте апельсиновый "порошок" с измельченными хлопьями и медом.





Способ применения: равномерно распределите смесь по всей коже лица и оставьте на 15-20 минут. За это время полезные вещества апельсиновой кожуры увлажнят ее и помогут избавиться от шелушений.

После применения следует смыть маску теплой водой. Уже после первого нанесения вы почувствуете, как ваша кожа станет гладкой, упругой и сияющей.

Также апельсиновая корка может быть использована для приготовления других косметических средств. Например, вы можете сделать скраб для тела, смешав мелко измельченную апельсиновую корку с морской солью или сахаром. Этот скраб помогает удалить отмершие клетки, улучшить кровообращение и сделать кожу более гладкой и упругой.





ПРИМЕНЕНИЕ АПЕЛЬСИНОВОЙ КОРКИ В САДУ

В садоводстве апельсиновую корку можно использовать в качестве натурального удобрения для растений. В ней содержится высокая концентрация микроэлементов, таких как калий, фосфор и магний.

Цитрусовая кожура обладает полезными свойствами и богатым составом. Апельсиновая корка – это ценный продукт, который можно использовать как в пищевой промышленности, так и в быту и саду.