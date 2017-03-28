Здоровье после 30 — новые полезные привычки

Чем мы, помимо прочего, отличаемся от европейцев? Тем, что зачастую идем к врачу, только когда «что-то заболит».

Сегодня современная медицина помогает пациентам выявить риск тяжелых заболеваний еще до их возникновения. Она позволяет с большой вероятностью спрогнозировать, заболеет ли, например, женщина раком молочной железы. Врачи располагают всеми средствами инновационной диагностики, и благодаря этому мы можем гораздо дольше оставаться здоровыми, молодыми и активными.

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Если говорить о каком-то конкретном возрастном рубеже, то девушке следует заботиться о своем здоровье с юности. Распространенный штамп «все болезни помолодели», к сожалению, является верным.

Но и без внимания к самим болезням стоит признать, что после 30 в организме медленно, но верно запускаются процессы старения. Конечно, даже десятилетия после это будет не слишком заметно, но условные морщинки — это лишь верхушка айсберга. Основные изменения начинают происходить внутри организма, и в этот важный момент не стоит легкомысленно относиться к своему здоровью и всевозможным звоночкам организма.

Впрочем, если пациент воспользуется всеми плюсами и возможностями превентивной медицины, многих заболеваний и осложнений удастся избежать. Главное, сделать это на максимально раннем этапе.

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Проблемы желудочно-кишечного тракта

Работоспособность и настроение, красота и привлекательность и даже скорость старения организма зависят от здоровья внутренних органов. Поэтому одним из лучших способов омоложения является оздоровление организма изнутри.

Так что если вам за тридцать, обязательно обратитесь к гастроэнтерологу. Тем более если вы столкнулись с такими проблемами, как сыпь, потускневшая кожа, ломкие волосы, ногти и просто неважное самочувствие.

Хорошая новость заключается в том, что сейчас существует множество методик решения данного вопроса, в том числе относительно новой методики активации генов антистарения.

Изменение питания, восстановление биосреды желудочно-кишечного тракта и даже работа на психоэмоциональном уровне — все переплетено и взаимосвязано в организме человека настолько, что комплексное воздействие решит обозначенную проблему очень быстро.

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Проблемы с эндокринной системой

Другой врач, которого стоит посещать, ─ это эндокринолог. Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и генетическая предрасположенность к серьезным болезням, таким как диабет, должны стать теми звоночками, которые напомнят женщине, что визит к этому специалисту необходим.

Сегодня огромное количество людей на земле страдает от диабета какого-либо из двух типов ─ примерно 10% (и речь здесь идет только о зарегистрированных случаях). Ваша задача проста: не попасть в их число.

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Но не диабетом единым — если вы чувствуете постоянную жажду или сухость во рту, подвержены депрессиям, у вас слабость, головные боли, ломота в костях, обязательно идите к специалисту. Вполне возможно, это поможет вам предвосхитить развитие не только диабета, но и многих других заболеваний.

Проблемы гинекологического характера

Если первые два врача были так называемого общего назначения, то следующие два ─ исключительно женские. Гинеколога следует посещать два раза в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб. А уж при тазовых болях, кровотечениях или необычных выделениях, вагинальной сухости нужно незамедлительно обращаться к гинекологу. Все это может быть предтечей серьезных проблем. Печальная статистика, имеющая отношение к раку шейки матки, такова, что это заболевание выявляется у женщин после тридцати пяти. Поэтому если вам тридцать, самое время сыграть на опережение. В случае появления новообразований специалисту станет известно о них на ранней стадии.

Визит к маммологу

Еще одно обследование, которое женщина, перешагнувшая рубеж тридцатилетия, должна сделать регулярным, ─ это осмотр у маммолога. Не так давно рак молочной железы был признан самым частым видом этого заболевания у женской части населения России. Чем старше становится женщина, тем более вероятно, что она попадет в категорию риска. Другими катализаторами обращения к маммологу являются нарушения менструального цикла, наследственная предрасположенность к онкозаболеваниям груди, один или несколько абортов в прошлом, нездоровый образ жизни. Очень важно делать маммографию хотя бы раз в год.

Для женщины в возрасте 30+ посещение этих специалистов должно стать правилом. В противном случае риск запустить какую-либо болезнь возрастает в разы.

Безусловно, в молодости об этом задумываться совершенно не хочется, но болезнь действительно легче предотвратить, чем лечить. И именно превентивная медицина поможет вам в этом.

Комментарий врача

Нетруненко Ирина Юрьевна, к. м. н., врач-дерматовенеролог, главный врач «СМ-Клиники» на ул. Ярцевская:

«Конечно, каждый человек индивидуален, и развитие биологического старения может идти разными темпами, но основные механизмы старения клетки одинаковы для всех. Ищут лазейки различные спящие заболевания, генетические факторы риска. Предотвратить их нужно вовремя, иначе еще через 10 лет риск появления и развития определенных заболеваний может стать критическим.

Если пациент воспользуется всеми плюсами и возможностями превентивной медицины, многих заболеваний и осложнений удастся избежать, важно сделать это на максимально раннем этапе. Достижения современной медицины таковы, что целевое обследование уже не занимает много времени, не требует многократных визитов к врачу.

Можно воспользоваться специально разработанными программами, учитывающими индивидуальные риски каждой женщины, оценить свой генетический профиль, биологический возраст, состояние микробиоценоза кишечника, уровень витаминов и минералов в организме. И уже на основании полученных данных составить свой график динамического контроля, скорректировать выявленные нарушения и продолжать жить активной и полноценной жизнью долгие годы».