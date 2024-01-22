Укрепляет зубы и возвращает красоту: неочевидные полезные свойства красной икры

В нашей стране красная икра является неотъемлемым атрибутом новогоднего стола. Однако в другое время люди достаточно редко балуют себя этим продуктом. При этом чаще потребители обращают внимание на вкусовые качества икры, забывая, что также она является очень полезным продуктом, который помогает укрепить организм, а еще отлично зарекомендовал себя в сфере косметологии. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает о неочевидных полезных свойствах красной икры.



Укрепляет зубы

Повышает эластичность кожи

Улучшает работу мозга

Профилактика анемии

Регулярное употребление икры помогает на долгие годы сохранить идеальную улыбку. Как известно, именно улыбка располагает людей (разумеется, если демонстрировать окружающим жемчуг крепких здоровых зубов). В красной икре содержится много витамина A, который предотвращает кровоточивость десен, укрепляет зубную эмаль и в целом хорошо себя зарекомендовал в комплексном подходе по ходу за зубами.Также представительницы прекрасного пола, которые часто балуют себя красной икрой, вряд ли имеют проблемы с кожей. Этот продукт помогает повысить эластичность и упругость кожи, что является крайне важным в вопросах сохранения красоты на долгие годы. Диетолог Вера Андреева напомнила, что в икре есть много Омеги−3, запускающей процесс выработки гормона адипонектина, который сильно влияет на синтез коллагена. Как известно, именно коллаген продлевает молодость и сохраняет сияющий вид кожи. Девушки, которые любят лакомиться икрой, практически никогда не чувствуют стянутость и сухость кожи, так как кожные покровы получают все необходимое из этого вкусного и полезного продукта.А еще красная икра помогает бороться со стрессом и улучшает работу мозга. Если хотите как можно дольше оставаться в добром уме и твердой памяти, обязательно почаще балуйте себя икрой. Дело в том, что в продукте содержится важная для организма аминокислота – триптофан. Если этого микроэлемента не хватает организму, человек становится раздражительным и больше подвержен стрессовым ситуациям. А Омега−3, помимо прочего, улучшает память и когнитивные функции. Кроме того, содержащиеся в красной икре вещества замедляют процесс старения клеток мозга. Этот деликатес – действительно очень полезный и важный для организма продукт.К сожалению, нередко представительницы прекрасной половины человечества сталкиваются с таким серьезным и опасным заболеванием, как анемия. Это происходит из-за нарушения синтеза эритроцитов. К таким проблемам приводит дефицит витамина B12 и железа. Эти микроэлементы в изобилии присутствуют в составе красной икры, так что она хорошо помогает в профилактике недуга.