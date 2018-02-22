Сколько стоят зубы звезд?

Звездные улыбки — частая тема для разговора и в СМИ, и на просторах Интернета. Конечно, роскошные зубы 80-летнего Иосифа Кобзона вряд ли натуральны и скорее имеют отношение к новейшим достижениям имплантологии. Виниры, люминиры, отбеливание, импланты — Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru, расскажет, какие из этих процедур улучшили улыбки наших звезд.

Алена Водонаева

Девушка прославилась во время участия в проекте «Дом-2», но со временем вернулась к практически своей профессии: до проекта на ТНТ она была журналисткой. Теперь она — телеведущая и певица.

Внешность Алены претерпела заметные изменения, но вот ее зубы остались прежними: их форма указывает на то, что они натуральные, без виниров и коронок. Однако красивого цвета Водонаева добивается с помощью профгигиены и отбеливания.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Фев 6, 2018 в 5:55 PST

Самый распространенный вариант профессиональной чистки зубов в кабинете гигиениста — на аппарате Air Flow: он под давлением направляет на зубы струю из воды, воздуха и чистящего вещества (кристаллов питьевой соды). Одна процедура стоит 3000-6500 рублей, повторять ее следует раз в полгода.

Ультразвуковая чистка — более современный вариант: зубной камень удаляется ультразвуковым лазером. Цена процедуры — 6500-8500 рублей, но у нее есть существенные противопоказания: сердечная аритмия, бронхит, астма, первый триместр беременности, а также наличие имплантов и ортопедических конструкций.

Тина Канделаки

Ведущая известна своей любовью к спорту и здоровому образу жизни, благодаря которому ее зубы в отличном состоянии. К тому же они ровные и красивой формы от природы. Но, как и Алина, Тина иногда прибегает к отбеливанию зубов для достижения идеального цвета.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Ноя 10, 2017 в 1:05 PST

Среди современных систем отбеливания выделяется лазерное: на зубы наносят отбеливающий состав и засвечивают лучом лазера. Такое отбеливание не вызывает гиперчувствительности и дает пожизненный эффект: к прежнему цвету зубы никогда не вернутся.

Но для поддержания высокой белизны процедуру можно повторять раз в год. Такое отбеливание стоит около 20-35 тысяч рублей. Менее дорогой способ — фотоотбеливание за 18-25 тысяч рублей. Тогда на гель воздействуют ультрафиолетом, но такой метод не подойдет людям с очень чувствительными зубами.

Селин Дион

Знаменитая канадская певица давно радует поклонников и песнями, и лучезарными улыбками. Но в юности ситуация с прикусом Селин была просто катастрофической: брекеты не могли исправить неправильное положение ее зубов, и в очень молодом возрасте мисс Дион пришлось пойти на ортогнатическую операцию. Но даже после нее выровнять клыки ей удалось только после установки на них коронок. С тех пор за состоянием зубов Селин следит личный стоматолог, который сопровождает ее во всех поездках, включая гастрольные и промотуры.

Хирургические операции позволяют не только откорректировать прикус, но и сделать более гармоничными черты лица, т.к. затрагивают не только челюсти, но и мягкие ткани. Ее цена начинается от 200-250 тысяч и зависит от сложности случая и класса клиники.

Кристина Сысоева

Девушка ведет активную светскую жизнь в Лондоне, при том называет себя моделью и дизайнером. Именно по этой причине она вложила много денег в создание внешности, которая ее максимально устраивает.

В числе прочих манипуляций важно отметить установку на зубы коронок, которые придали улыбке Кристины ненатурально белый цвет, исправили форму зубов, но самое важное — вытянули их высоту, что придает большую четкость нижней части лица.

Самые современные коронки на данный момент — цельнокерамические либо керамические на основе оксида циркония. Они прочные, выдерживают высокие жевательные нагрузки и при этом отличаются высокой эстетикой. Цена одной цельнокерамической или циркониевой коронки — от 20-25 до 40-45 тысяч за штуку.

Мария Погребняк

Жена футболиста и тоже дизайнер и модель довольно сильно изменила свою внешность ради следования гламурным модным стандартам. Переделке подверглись и зубы, причем Мария выбрала вариант с керамическими винирами — для получения абсолютно белые и ровных зубов, которые выглядят полностью искусственными. Зато это очень долговечный вариант — в отличие от отбеливания, виниры простоят не меньше 10-15 лет.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Фев 1, 2018 в 2:08 PST

Керамический винир — это накладка на переднюю часть зуба в виде пластинки, которая немного заходит на внутреннюю поверхность. Зуб предварительно обтачивают. Современные виниры сочетают в себе высокую прочность, высокую белизну и высокую цену — от 20 до 40 тысяч рублей за штуку. Мария же установила не меньше 6-8 виниров на каждую челюсть.

Ирина Дубцова

Но не все звезды гонятся за «винирной» белизной. Ирина Дубцова, известная певица, отдала предпочтение люминирам, хотя и выбрала максимально белый вариант.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official) Янв 23, 2018 в 7:59 PST

Люминиры — это усовершенствованные виниры. Во-первых, люминиры очень тонки — около 0,2 мм, что позволяет не обтачивать под них зубы.

Во-вторых, при высокой прочности люминиры позволяют полностью имитировать натуральную прозрачность зуба, естественные узор эмали и переход цвета от нижней части зуба к режущей кромке. При желании можно обзавестись люминирами, которые будут полностью неотличимы от натуральных зубов. Но и стоят такие реставрации очень дорого — от 40 до 50 тысяч рублей за 1 зуб.

Мэтью Льюис

Этот молодой, подающий надежды актер, к сожалению, с рождения отличался большими проблемами с прикусом — зубы перекрывали друг друга и были очень скученными. Решить настолько серьезные проблемы с прикусом с помощью виниров или люминиров нельзя, поэтому актер прибег к брекет-системе. Она выровняла его зубы, и теперь, после отбеливания, улыбка Мэтью полностью соответствует голливудскому стандарту.

Среди брекет-систем на данный момент наиболее популярны металлические, керамические и сапфировые. Разница — в материале, из которого изготовлены сами брекеты, крепящиеся на дугу. Металлические конструкции будут самыми недорогими — от 12-15 до 60 тысяч рублей, керамические обойдутся в сумму от 25 до 200 тысяч, в зависимости от фирмы-производителя и клиники, а сапфировые — от 40 до 250 тысяч.

Влад Лисовец

Впрочем, на брекет-системах можно сэкономить. Влад Лисовец, получив предложение сняться в кино, взялся за коррекцию прикуса комбинированными брекетами. При таком подходе на одну челюсть (как правило, верхнюю) ставят более дорогую конструкцию, а на нижнюю — сравнительно дешевую. В итоге Влад получил отличный результат — ровные красивые зубы за меньшие деньги.

Цена комбинированной системы «керамика + металл» начинается от 50 тысяч рублей за челюсть, системы «сапфир + металл» — примерно от 60 тысяч рублей, а «сапфир + керамика» — от 70 тысяч.

Алла Пугачева

Легко заметить, что на фото молодой Пугачевой ее улыбка в заметно худшем состоянии, нежели в более позднем возрасте. Причина изменений к лучшему — установка имплантов, которую Алла Борисовна сделала одной из первых в нашей стране.

Имплантация — это операция, в ходе которой на место удаленного или утраченного зуба устанавливается титановый имплант. После его приживления на него устанавливают коронку, полностью имитирующую натуральный зуб.

Цена на имплант премиум-класса, включая операцию — начинается от 65 тысяч рублей и может достигать 95 и более тысяч. Цена также зависит от необходимости проведения костной пластики — операции по наращиванию кости, которая убывает с возрастом. Стоимость такой операции — от 20 до 45 тысяч.

Фото: Instagram, Globallookpress.com