Почему повышен холестерин в крови у женщин: основные причины и возможные последствия

Повышение уровня холестерина в крови вызывает серьезные риски для здоровья как мужчин, так и женщин. Увеличение этого показателя опасно тем, что может спровоцировать атеросклероз, инсульт, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность. Если вы столкнулись с подобной проблемой, то наверняка хотите знать, почему повышен холестерин в крови у женщин, и к каким методам лечения стоит обратиться. В этой статье Клео.ру постарается дать ответы на самые распространенные вопросы, связанные с данным заболеванием.

Что такое холестерин и его роль в организме

Холестерин – вещество, которое играет важную роль в строительстве клеток организма. Он принимает участие в синтезе витамина D, половых гормонов, желчных кислот. Выработка холестерина осуществляется преимущественно в печени, но определенная часть вещества поступает в организм с продуктами питания.

Холестерин условно разделяют на «хороший» и «плохой». Первый транспортируется в печень из клеток и применяется для синтеза желчных кислот. Во втором случае вещество переносится от печени к клеткам, чтобы обеспечить определенные потребности организма. Повышенный холестерин у женщин и у мужчин возникает, когда он накапливается в чрезмерном количестве. Именно в этом случае он становится «плохим», способным привести к развитию атеросклероза, что негативно влияет на состояние здоровья.





Основные причины повышения холестерина у женщин

Повышенный холестерин у женщин может возникать вследствие разных факторов. К первичным причинам относится наследственность, когда подобная предрасположенность передается от одного или двух родителей. Вторичные причины подразумевают, что повышение холестерина возникает вследствие определенных неблагоприятных факторов, к числу которых относятся следующие:

Несбалансированный рацион питания. Чтобы избежать негативного влияния на организм, следует ответственно подходить к употреблению некоторых продуктов и соблюдать принцип умеренности. К их числу относятся жирное мясо, выпечка, молочные продукты, сахар, маргарин, алкогольные напитки.

Ожирение.

Сахарный диабет 1 или 2 типа.

Синдром поликистозных яичников.

Гипотериоз – при его возникновении повышение уровня холестерина у женщин пропорционально степени снижения функции щитовидной железы.

Стрессовые ситуации.

Хроническое заболевание почек.

Холестаз – патология, при которой характерно накопление желчных кислот в печени.

Период беременности.

Период после наступления климакса.

Прием некоторых лекарственных препаратов: глюкокортикостероидных, психотропных, мочегонных, средств, содержащих эстроген, анаболических стероидов.





Риски и последствия высокого уровня холестерина

Чтобы контролировать состояние своего здоровья и вовремя предпринимать необходимые меры, важно знать о рисках высокого холестерина. Он опасен тем, что ограничивается приток крови к сердцу, вследствие чего развивается стенокардия. При развитии атеросклероза высока вероятность закупорки коронарной артерии, в результате чего может возникнуть инфаркт миокарда либо инсульт. Другие негативные последствия – возникновение гипертонической, желчнокаменной болезни.

Норма холестерина у женщин меняется с возрастом. Так, в 20-30 лет она составляет от 3,16 до 5,75 ммоль/л, в 30-40 лет колеблется в пределах 3,37-6,27 ммоль/л, в 40-50 лет – 3,81-6,86 ммоль/л, в 50-60 лет – 4,20-7,77 ммоль/л, в 60-70 лет – 4,45-7,85 ммоль/л, старше 71 года – 4,48-7,25 ммоль/л.





Методы снижения холестерина у женщин

Если вы хотите знать, как снизить холестерин у женщин, то в первую очередь должны уделить внимание изменению образа жизни. В этом вопросе Клео.ру рекомендует учитывать следующие моменты:

Пересмотр рациона питания. Следует уменьшить количество насыщенных транс-жиров, содержащихся в жирном мясе, майонезе, маргарине, жирных молочных продуктах. В качестве их замены могут выступать полиненасыщенные жиры, присутствующие в растительных маслах и жирных сортах рыбы. Также в рацион рекомендуется включить цельнозерновой хлеб, бобовые, всевозможные овощи, ягоды и фрукты. Количество быстрых углеводов следует ограничить.

Снижение лишнего веса, уменьшение окружности талии, которая должна составлять не более 80 см.

Увеличение физической активности, которой следует уделять не менее 30-45 минут 3-4 раза в неделю.

Уменьшение количества употребляемого алкоголя. Ежедневная доза должна соответствовать не более одного бокала красного вина.

Отказ от курения.

В тяжелых ситуациях по назначению лечащего врача прописываются лекарственные средства из группы статинов.





Подведем итог

Теперь вы знаете, почему может быть повышен холестерин в крови у женщин, какие факторы провоцируют развитие этого состояния, и какие меры нужно предпринять, чтобы нормализовать показатель. Помните, что соблюдение определенных рекомендаций относительно образа жизни поможет вам улучшить состояние своего организма и избежать негативных последствий.