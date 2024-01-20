Постоянная сонливость и усталость: причины состояния и способы борьбы с ним

Любой человек периодически сталкивается с недомоганиями, от которых ему хотелось бы поскорее избавиться. Одними из таких проявлений являются постоянная сонливость и усталость.

Многие думают, что они вызваны перегрузкой на работе или очень плотным графиком. Однако это далеко не всегда так. Бывает, что усталость и сонливость являются лишь симптомами, свидетельствующим о каком-либо заболевании. Именно поэтому важно понять, по каким именно причинам возникли подобные состояния, и принять необходимые меры. Клео.ру поможет вам разобраться в данном вопросе и прояснить ситуацию.

Причины постоянной сонливости и усталости

Любое недомогание, которое носит постоянный характер и становится патологическим, требует особого внимания. Давайте разберемся, что может быть причиной постоянной сонливости и усталости. Клео.ру выделяет следующие факторы:

Нехватка витаминов группы B, D, C. Это может происходить в результате несбалансированного питания. Также организму может недоставать других полезных веществ, таких как йод, железо, магний.

Гормональные нарушения, которые особенно часто можно встретить у женщин, но в некоторых случаях они наблюдаются и у мужчин. Зачастую это сопровождается и другими характерными симптомами: изменением веса, который резко увеличивается или уменьшается, проявлениями раздражительности и перепадами настроения.

Проблемы с сердцем и сосудами тоже могут быть причинами усталости. В этом случае крайне важно диагностировать заболевание на ранних сроках, чтобы вовремя принять меры.

Воспалительные процессы изматывают организм, человек ощущает себя разбитым и уставшим. При этом они могут четко проявляться или проходить бессимптомно.

Сахарный диабет – заболевание, сопровождающееся целым комплексом симптомов, в число которых входят сонливость и усталость.

Анемия вызывает кислородное голодание, что непосредственно влияет на общее состояние человека.

Депрессия – состояние, на которое многие не обращают внимания и надеются, что оно пройдет само по себе. Тем не менее это очень опасное состояние, которое требует незамедлительной терапии.





Стоит отметить, что существует особое заболевание, которое длится от полугода и больше и известно под названием «синдром хронической усталости». Помимо сонливости, оно может проявляться такими симптомами:

нарушения памяти и концентрации внимания;

головные, мышечные, суставные боли;

бессонница;

расстройства желудка и кишечника;

повышенное потоотделение, переходящее в озноб.

Синдром хронической усталости может появиться на фоне постоянных стрессов, несбалансированного питания, злоупотребления фаст-фудом и быстрыми углеводами, недостатка физической активности, пребывания на протяжении дня в душных помещениях, где не хватает свежего воздуха.





Что делать при постоянной сонливости и усталости

Если у вас наблюдается постоянная сонливость и усталость, прежде всего нужно обратиться к врачу, провести диагностику организма и понять, что его вызвало. При обнаружении основного заболевания нужно направить усилия на его лечение. Попутно вы можете принимать такие меры, чтобы избавиться от сонливости и усталости:

Уделяйте внимание вашему режиму сна. Старайтесь спать 7-9 часов за ночь, создавайте комфортные условия для качественного сна и избегайте привычек, которые могут ему мешать, таких как употребление кофеина вечером или использование электронных устройств перед сном.

Поддерживайте регулярный режим дня, постарайтесь выстроить четкий график для еды, физической активности и отдыха.

Соблюдайте сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, содержащие достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Избегайте переедания и употребления пищи, богатой сахарами и простыми углеводами.

Регулярные физические упражнения помогут не только улучшить вашу физическую форму, но и повысить уровень энергии и улучшить качество сна.

Научитесь эффективно справляться со стрессом. Меры могут включать в себя практики релаксации, медитацию, йогу или другие методы.

Избегайте употребления алкоголя, который нужно минимизировать, а лучше всего и вовсе исключить.

Сделайте для себя правилом ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Подберите с помощью врача комплекс витаминов и минералов, иммуностимулирующие препараты.





Подведем итог

Постоянная сонливость и усталость – симптомы, заслуживающие самого пристального внимания и требующие незамедлительного реагирования. Чтобы справиться с состоянием, подойдите к проблеме комплексно, проконсультируйтесь с врачом и проведите диагностику состояния организма. Если у вас будет обнаружено какое-либо заболевание, направьте усилия на его лечение, а также примите общие меры, повышающие уровень энергии и качество сна.