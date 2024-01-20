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Постоянная сонливость и усталость: причины состояния и способы борьбы с ним

Постоянная сонливость и усталость: причины состояния и способы борьбы с ним

В этой статье мы рассмотрим основные причины постоянной сонливости и усталости, а также расскажем о том, что можно сделать, чтобы справиться с этой проблемой.

Любой человек периодически сталкивается с недомоганиями, от которых ему хотелось бы поскорее избавиться. Одними из таких проявлений являются постоянная сонливость и усталость.

Многие думают, что они вызваны перегрузкой на работе или очень плотным графиком. Однако это далеко не всегда так. Бывает, что усталость и сонливость являются лишь симптомами, свидетельствующим о каком-либо заболевании. Именно поэтому важно понять, по каким именно причинам возникли подобные состояния, и принять необходимые меры. Клео.ру поможет вам разобраться в данном вопросе и прояснить ситуацию.

Причины постоянной сонливости и усталости

Любое недомогание, которое носит постоянный характер и становится патологическим, требует особого внимания. Давайте разберемся, что может быть причиной постоянной сонливости и усталости. Клео.ру выделяет следующие факторы:

  • Нехватка витаминов группы B, D, C. Это может происходить в результате несбалансированного питания. Также организму может недоставать других полезных веществ, таких как йод, железо, магний.
  • Гормональные нарушения, которые особенно часто можно встретить у женщин, но в некоторых случаях они наблюдаются и у мужчин. Зачастую это сопровождается и другими характерными симптомами: изменением веса, который резко увеличивается или уменьшается, проявлениями раздражительности и перепадами настроения.
  • Проблемы с сердцем и сосудами тоже могут быть причинами усталости. В этом случае крайне важно диагностировать заболевание на ранних сроках, чтобы вовремя принять меры.
  • Воспалительные процессы изматывают организм, человек ощущает себя разбитым и уставшим. При этом они могут четко проявляться или проходить бессимптомно.
  • Сахарный диабет – заболевание, сопровождающееся целым комплексом симптомов, в число которых входят сонливость и усталость.
  • Анемия вызывает кислородное голодание, что непосредственно влияет на общее состояние человека.
  • Депрессия – состояние, на которое многие не обращают внимания и надеются, что оно пройдет само по себе. Тем не менее это очень опасное состояние, которое требует незамедлительной терапии.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Стоит отметить, что существует особое заболевание, которое длится от полугода и больше и известно под названием «синдром хронической усталости». Помимо сонливости, оно может проявляться такими симптомами:

  • нарушения памяти и концентрации внимания;
  • головные, мышечные, суставные боли;
  • бессонница;
  • расстройства желудка и кишечника;
  • повышенное потоотделение, переходящее в озноб.

Синдром хронической усталости может появиться на фоне постоянных стрессов, несбалансированного питания, злоупотребления фаст-фудом и быстрыми углеводами, недостатка физической активности, пребывания на протяжении дня в душных помещениях, где не хватает свежего воздуха.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Что делать при постоянной сонливости и усталости

Если у вас наблюдается постоянная сонливость и усталость, прежде всего нужно обратиться к врачу, провести диагностику организма и понять, что его вызвало. При обнаружении основного заболевания нужно направить усилия на его лечение. Попутно вы можете принимать такие меры, чтобы избавиться от сонливости и усталости:

  • Уделяйте внимание вашему режиму сна. Старайтесь спать 7-9 часов за ночь, создавайте комфортные условия для качественного сна и избегайте привычек, которые могут ему мешать, таких как употребление кофеина вечером или использование электронных устройств перед сном.
  • Поддерживайте регулярный режим дня, постарайтесь выстроить четкий график для еды, физической активности и отдыха.
  • Соблюдайте сбалансированный рацион, включающий разнообразные продукты, содержащие достаточное количество белков, жиров и сложных углеводов. Избегайте переедания и употребления пищи, богатой сахарами и простыми углеводами.
  • Регулярные физические упражнения помогут не только улучшить вашу физическую форму, но и повысить уровень энергии и улучшить качество сна.
  • Научитесь эффективно справляться со стрессом. Меры могут включать в себя практики релаксации, медитацию, йогу или другие методы.
  • Избегайте употребления алкоголя, который нужно минимизировать, а лучше всего и вовсе исключить.
  • Сделайте для себя правилом ежедневные прогулки на свежем воздухе.
  • Подберите с помощью врача комплекс витаминов и минералов, иммуностимулирующие препараты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Постоянная сонливость и усталость – симптомы, заслуживающие самого пристального внимания и требующие незамедлительного реагирования. Чтобы справиться с состоянием, подойдите к проблеме комплексно, проконсультируйтесь с врачом и проведите диагностику состояния организма. Если у вас будет обнаружено какое-либо заболевание, направьте усилия на его лечение, а также примите общие меры, повышающие уровень энергии и качество сна.

20 января 2024, 18:28
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Алёна Матвеева

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