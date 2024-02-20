Почему люди храпят и как с этим бороться

Проблема посторонних звуков во время сна способна стать причиной серьезных конфликтов. Действительно, спать рядом с человеком, который громко храпит, бывает невозможно. Чаще всего с такой проблемой встречаются женщины – именно на их хрупкие плечи выпадает необходимость терпеть ночные раскаты грома. Женский журнал «Клео.ру» рассказывает, почему люди начинают храпеть и как можно побороть это неприятное свойство.





Почему люди храпят во сне

Какие есть способы избавиться от храпа

Причин храпа может быть несколько. Примерно каждый второй человек храпит во сне. Чаще всего это касается мужчин, но и женщины могут страдать этим недугом. С возрастом вероятность появления храпа во время сна увеличивается. Храп может передаться генетически. Если кто-то из родственников храпел, то большая вероятность, что и вы будете. Также храп зависит от позы, которую человек занимает во время сна. Лежа на спине храпят чаще.Появление громких ночных звуков происходит из-за ослабления мышц глотки или мягкого неба, а также из-за большого количества тканей в горле или слишком длинного язычка. Можно храпеть и при заложенном носе во время простуды. Обычно храп не опасен, но он может быть симптомом серьезного заболевания апноэ. Это кратковременная остановка дыхания во время сна. При апноэ человек храпит, потом замолкает, и на 15-20 секунд останавливается его дыхание. Это может привести к сердечным заболеваниям и гипертонии.Если храп не постоянный, а возник на фоне аллергии или простудного заболевания, то лучше всего попробовать какие-нибудь назальные препараты. Аптеки предлагают очень большой выбор.Алкоголь расслабляет мышцы в том числе и носоглотки, поэтому способствует появлению храпа. Для того чтобы меньше храпеть, следует избегать частого приема алкоголя.Сон на спине может стать причиной появления храпа. Когда человек лежит на спине, то во время сна мышцы горла расслабляются, и может произойти западение языка в глотку, что и вызывает храп. Для того чтобы этого избежать, надо стараться спать на боку или на животе.Если описанные выше методы не помогают, то можно попробовать использовать специальное приспособление, которое называется мундштук. Он удерживает челюсть, язык и мягкое небо в положении, при котором храп отсутствует. Но использовать мундштук нужно обязательно под наблюдением врача, чтобы не причинить вред своему здоровью.Лишний вес тоже может способствовать появлению храпа. Для того чтобы избавиться от ненужных килограммов, существует много разнообразных диет, которые также следует применять под наблюдением или по совету врача. Хорошо снижают вес и регулярные физические нагрузки, занятие спортом.Если ничего не помогло, можно обратиться к хирургическому вмешательству. Для того чтобы избавиться от храпа, существует несколько различных хирургических методов. Можно укрепить мягкое небо с помощью нитей, которые вставляются в него. Если храп связан с наличием лишней ткани в горле, то с помощью хирургической операции ее удаляют. Стоит поговорить с врачом, чтобы определить, нужно ли вам хирургическое вмешательство и какое именно.