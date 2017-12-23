Необычные способы заснуть и традиционные альтернативы

В попытках погрузиться в объятия Морфея одни считают овечек, а другим на помощь приходят весьма экзотичные варианты, такие как стакан вишневого сока или активное напряжение мышц.

Попробуем разобраться, работают ли необычные методики, и сравним их с советами специалистов-сомнологов тем, кто борется с бессонницей.

Оригинально! Способ от противного: если вы не можете заснуть, не пытайтесь.

Психотерапевт Джули Херст (Julie Hirst) советует обмануть мозг: лежать с открытыми глазами, повторяя про себя «я не буду спать». Парадокс в том, что как только вы перестаете концентрироваться на задаче, то расслабляетесь, и вам становится проще отойти ко сну.

123RF/Tommaso Altamura

Традиционно. Специалисты согласны с утверждением, что не стоит заставлять себя заснуть через силу. Однако лежать при этом не надо. Автор книги «Устала уставать» врач Холли Филлипс утверждает, что лучше встать, уйти в другую комнату и переключиться на расслабляющие и монотонные домашние дела. Почувствовав сонливость, отправляйтесь в постель. Несколько таких подходов позволят уснуть гораздо быстрее, чем если вы останетесь крутиться в кровати.

Оригинально! Положите под колени подушку, чтобы сохранить естественный прогиб поясницы, снять усталость с ног, быстрее расслабиться и уснуть.

Традиционно. Ухищрения с подушками не понадобятся, если у вас комфортная постель. Наталья Свердлова, специалист компании FoamLine, разработчика готовых решений для пенных матрасов, предупреждает: «Если вы долго ворочаетесь с боку на бок и не в состоянии найти удобную позу для сна — это явный признак того, что вам необходим другой матрас, подходящий по уровню жесткости. Например, современные пенные модели обеспечивают необходимую ортопедическую поддержку позвоночника и комфорт, с ними вы забудете о затекших конечностях, болях в спине и шее. Кроме того, они подойдут для пар со значительной разницей в весе, так как изолируют движения партнера с большей массой».

Оригинально! Выпейте вишневый сок — в ягодах много мелатонина, гормона эпифиза, регулирующего суточные ритмы организма и отвечающего за засыпание.

Традиционно. Пастеризованные соки с большим количеством сахара не слишком полезны для здоровья и могут затруднить отход ко сну. Поэтому отдайте предпочтение несладкому чаю с добавлением валерианы, полыни или ромашки. Теплое молоко с небольшим количеством меда по вкусу также способствует быстрому засыпанию.

123RF/dolgachov

Оригинально! Запахи воспринимаются нами подсознательно и могут оказывать благотворное влияние на организм. Некоторые используют эфирные масла апельсина, кедра, мандарина, кипариса и мирры, чтобы быстрее заснуть: регулярно зажигают перед отходом ко сну аромалампы или кладут под подушку саше.

Традиционно. Если вы хотите подключить возможности ароматерапии, то выбирайте не слишком яркие варианты. Цитрусовые на многих оказывают бодрящее воздействие, лучше предпочесть естественные релаксанты. Попробуйте положить в изголовье ароматные подушечки с сухой лавандой или распылить в помещении специальный спрей. Согласно исследованиям Саутгемптонского университета в Англии, аромат лаванды улучшает качество сна на 20% и помогает быстрее погрузиться в объятия Морфея.

Оригинально! Напрягите все мускулы, создайте полную противоположность расслабленности, необходимой для сна. Через некоторое время организм устанет, вы сами не заметите, как уснете.

Традиционно. Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать активностью, особенно если у вас сидячая работа. Однако выбирать время для спорта следует с учетом физиологии сна. «Физическая нагрузка до наступления субъективной ночи, то есть до момента выделения гормона мелатонина в организме, благотворно влияет на сон и ускоряет засыпание. А спорт после выделения гормона (обычно в промежутке с 21 до 22 часов), напротив, мешает засыпанию», — рассказывает Михаил Полуэктов, сомнолог, доцент Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Каким из рецептов быстрого отхода ко сну воспользоваться — традиционным или необычным, решать вам. Можно придумать собственный ритуал засыпания или просто взять за правило думать о чем-то приятном в конце дня. Если при этом не пожалеть усилий для создания комфортного спального места, то в дополнительных ухищрениях необходимости не возникнет.