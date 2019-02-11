Чем так полезен экзотический фрукт личи (все свойства)

Мы уже привыкли, что наш фруктовый и овощной рацион пополняется все новыми экземплярами экзотических плодов. Фрукт личи также обладает целым рядом полезных свойств, а также приятным вкусом и ароматом. Однако, прежде чем употреблять этот плод вечнозеленого растения в пищу, необходимо ознакомиться и с противопоказаниями, а так же с тем, как и кому его есть.

Как выглядит фрукт личи и где растет

В народе экзотический фрукт овальной яйцевидной формы плодов вечнозеленого дерева называют китайской сливой. Размер плодов личи – 3-4 см, также соответствует народному названию.

Цвет плодов личи в зрелом виде имеет яркую окраску от розового до красного цвета.

Есть у личи и другие названия:

лиджи;

личжи;

линчи;

лиси;

лайси.

Плотная кожура фрукта личи покрыта небольшими заостренными бугорками. В спелом состоянии личи легко очищается от красной кожицы.

В середине плода имеется коричневое продолговатое ядро, обрамленное белой мякотью. На фото видно, насколько срез плода напоминает глаз экзотического животного. В Китае такое сходство дало еще одно простонародное название личи – "глаз дракона".

Цветение и плодоношение

Цветки плодов напоминают метелку, состоящую из желтоватых тычинок, торчащих во всех направлениях. Лепестки цветков белесого цвета практически незаметны. Характерной картинкой на кроне дерева личи в период цветения является большое количество длинных соцветий, длина которых доходит до 70 см.

Не смотря на длинные соцветия, плодов на кистях не так уж и много, большинство соцветий осыпаются. Количество плодов в гроздьях доходит до 15, каждый фрукт личи весит около 20 г.

Период созревания плодов растянут на два месяца с апреля по июнь, в зависимости от зоны произрастания растения. Важное влияние на сроки созревания оказывает температурный режим, который максимально благоприятен именно в эти два месяца.

Вкусовые характеристики

Личи обладает не только полезными свойствами, но и удивительным вкусом.

Под кожурой спелого плода находится белая или кремовая мякоть с желеобразной структурой. Мякоть не только очень приятна на вкус, но и имеет изысканный аромат.

Вкус личи имеет кисловатый оттенок, некоторые плоды обладают небольшой терпкостью. Вкусовой букет напоминает смесь винограда с мятой и цитрусом.

Само дерево

Вечнозеленое дерево личи принадлежит к семейству сапиндовых, поражает воображение своими гигантскими размерами и густой кроной на раскидистых ветках. Высота вечнозеленого личи достигает до 30 м.

Плотные темно-зеленые листья имеют продолговатую форму их обильное присутствие в кроне создает впечатление «кучерявости» огромной «шапки» экзотического дерева, как оно есть.

Зоны произрастания

Как уже упоминалось, вечнозеленое дерево личи любит субтропический климат, который характеризуется высокой температурой воздуха и повышенной влажностью.

Однако, не любые субтропики могут обеспечить этому гиганту возможность плодоношения. Во влажном субтропическом климате дерево хорошо растет и развивается, а плодоносит лишь в зонах с сухим субтропическим климатом.

Свое распространение по странам Юго Восточной Азии личи начало из южных областей Китая, дойдя даже до Америки и Африки.

Но в основном, кроме самых больших плантаций Китая, дерево личи растет в странах:

Тайланд;

Камбоджа;

Вьетнам;

Индия;

Филиппины;

Япония.

Состав и калорийность личи

Химический состав фрукта личи и его полезные свойства чрезвычайно разнообразны. Все основные вещества, оказывающие благотворное влияние на организм человека, присутствуют в личи в том или ином количестве.

Пищевая ценность и витамины

Плод в своем составе содержит преимущественно углеводы, при незначительном содержании белка, что также определяет пользу фрукта для определенного диетического питания. Также в небольших количествах в личи содержатся:

пищевые волокна;

зола;

пищевые волокна.

Разнообразен и витаминный состав, состоящий из:

тиамина (В1);

рибофлавина (В2);

холина (В4);

пиридоксина (В6);

фолатов (В9).

Большое содержание витамина С, которого в личи достаточно много 71 мг на 100 г съедобной мякоти, также сказывается на пользе плода, оказываемого на организм.

Есть также витамин Е, К, РР.

Макро и микро – элементы

Плод личи содержит также и большой список макро и микроэлементов, перечислим основные из них.

Макроэлементы:

кальций (СА);

калий (К);

магний (Мq);

фосфор (Рh);

натрий (NА);

Для ознакомления с полезными свойствами фрукта личи и его противопоказаниями при употреблении, важно знать, что в нем содержится большое количество калия. Количество его в плодах доходит до 171 мг, далее идут магний, 10 мг и фосфор, 31 мг. Других макроэлементов содержится незначительное количество, меньше 1 г.

Микроэлементы:

медь (Сu);

марганец (Мn);

железо (Fe);

селен (Se);

цинк (Zn).

Больше всего из микроэлементов содержится в плодах личи меди, 148 мкг, остальные элементы не дотягивают и до 1 мкг.

Органический состав

Богатый состав различных кислот способствует тому, что личи обладает высокими антиоксидантными свойствами.

Комплекс незаменимых аминокислот представлен в плодах личи тремя основными насыщенными жирными кислотами:

пальмитиновая;

стеариновая;

миристиновая.

Мононенасыщенные жирные кислоты:

пальмитолеиновая;

олеиновая (омега -3).

Полиненасыщенные жирные кислоты:

линолевая;

линоленовая;

омега – 3;

омега – 6.

Низкая калорийность плодов личи, 66 – 76 кКал, делает их желанными в рационе питания людей с избыточной массой тела.

Богат плод личи и никотиновой кислотой.

Полезные свойства личи

Благотворное влияние на организм, которое оказывает экзотический фрукт личи при его употреблении, обусловлено его химическим составом. Наибольшую пользу организму оказывает воздействие тех веществ, количественный состав которых наиболее существенен.

Большое содержание калия

Калий, которого в плодах содержится достаточно большое количество, способствует выведению из организма излишков жидкости. Тем самым облегчая работу сердца и почек.

Кроме того известно, что калий укрепляет сердечную мышцу. А в сочетании с большим количеством витамина С, содержащемся в личи, в организме стимулируется выработка лейкоцитов.

Этот факт говорит о том, что организм значительно повышает свои защитные ресурсы перед различными инфекционными болезнями.

При каких болезнях полезен личи

Также употребление личи не окажет на организм никакого вреда, а наоборот, будет способствовать улучшению общего состояния при таких заболеваниях:

сахарный диабет;

сердечно-сосудистая система;

неврозы;

атеросклероз;

нарушения в работе ЖКТ;

заболевания печени и почек;

малокровие.

Полезно употреблять личи при повышенных физических нагрузках, а также для повышения иммунитета.

Лекарственные средства из личи

Из этого экзотического плода в странах произрастания готовят добывают ценные эфирные масла, готовят экстракты. Полезные свойства личи учитываются при использовании его для приготовления различных биологических добавок к пище, а также лекарств народной медицины домашнего приготовления.

Так при онкологических заболеваниях облегчить состояние больного может сочетание определенных лекарственных трав с личи и лимонником.

Противопоказания личи

В странах произрастания этого вечнозеленого дерева ни о каких противопоказаниях личи речи никогда не шло. С древних времен личи считается фруктом, который едят без всяких ограничений и кроме полезных свойств он не может причинить никакого вреда.

Диетологи и медики европейских стран относятся к этому фрукту настороженно. Но никаких оснований для такого отношения к экзотическому фрукту нет до сих пор. Упор в рассуждениях на тему противопоказаний делается на его экзотичность.

При употреблении не только личи, но и других экзотических фруктов, необходимо:

провести «ознакомительный прием». Как поведет себя ваш организм на прием того, что никогда не пробовал, неизвестно и достаточно индивидуально. Поэтому 2 – 3 плода вполне достаточно для первого раза.

контроль количества в дальнейшем. Даже если организм не имеет ничего против личи, вполне логично употреблять его в небольших количествах.

К противопоказаниям к употреблению личи можно отнести стандартный перечень:

аллергия;

диабет;

язва желудка;

подагра.

Употребление при беременности

Противопоказаний для беременных также не имеется. Наоборот, при беременности фрукт личи желателен к употреблению, благодаря своим полезным свойствам. Однако, чтобы не думать о возможных противопоказаниях, лучше попробовать этот фрукт до беременности и употреблять в небольших количествах.

Кроме вышеизложенного благоприятного воздействия на организм, есть еще и некоторые показания для беременных и кормящих.

Так, например, содержащаяся в личи фолиевая кислота очень важна для развития плода. Ее нехватка может привести к появлению малыша с недостаточным весом, со всеми вытекающими последствиями.

Для кормящих личи также будет полезен благодаря содержанию никотиновой кислоты, усиливающей лактацию.

Как есть фрукт личи

Съедобной частью плода личи считается лишь мякоть. Ни кожицу, ни косточку в пищу не употребляют, по крайней мере у нас. В странах, где дерево растет с древних времен, из кожицы и косточки делают отвары для различных целей народной медицины.

Приятную желеобразную мякоть плода личи можно употреблять в свежем виде без всякой предварительной обработки. Для этого необходимо правильно очистить плод от кожицы и косточки.

Правила очистки личи, при условии, что плод имеет достаточную степень спелости:

поддеть кожицу в районе плодоножки любым острым предметом;

потянуть за поддетый край, снять кожицу;

разрезать белую мякоть ножом;

извлечь косточку.

Половинки личи можно употреблять как в самодостаточном виде, так и в качестве ингредиентов в салатах.

В странах произрастания применение личи в кулинарии намного выше, чем у нас. Из этого фрукта готовят множество блюд и добавляют в деликатесы. Благодаря полезным свойствам, экзотический плод можно употреблять и детям, не переживая о противопоказаниях.

Кроме того, из плодов личи делают вино и уксус, варят сиропы и соусы.

Личи для похудения

Благодаря некоторым свойствам, этот фрукт может реально облегчить задачу снижения веса.

Основано данное утверждение на таких фактах воздействия личи на организм при регулярном и умеренном его употреблении:

низкая калорийность 66 кКал;

выведение излишней жидкости;

повышение уровня метаболических процессов;

послабляющий эффект. Пища не задерживается в кишечнике, отравляя организм и снижая обменные процессы, а "эвакуируется" в кратчайшие сроки;

снижение количества свободных радикалов;

Антиоксидантные свойства личи, способствующие нормализации работы всех важнейших систем организма, подтверждены современными исследованиями. В следствии чего происходит омоложение организма, восстановление его защитных систем.

Как выбирать экзотический фрукт и как хранить

Чтобы правильно выбрать фрукт личи, важно обратить внимание на кожуру, она должна быть:

без повреждений;

ярко красного цвета без пятен;

иметь плотную упругую форму.

Кроме того, стоит помнить, что личи всегда должны продаваться гроздьями, как и были собраны с веток. Отдельные плоды очень быстро портятся и могут нанести вред здоровью.

Также для того, чтобы убедиться в качестве плодов и их высокой степени спелости, можно разломить личи пополам и извлечь косточку. Если качество плода соответствует норме, то косточка должна очень легко извлекаться из мякоти.

Если плоды личи находятся на веточках, то хранить их в холодильнике можно до 5 дней, как показывает практика.

Как вырастить личи дома из косточки

Вырастить красивое вечнозеленое дерево фрукта личи из косточки совсем не сложно. Радовать плодами и своими полезными свойствами, он вас вряд ли сможет, во всяком случае, для этого надо сильно постараться. Однако, в качестве декоративного домашнего деревца вполне подойдет.

Важные условия и правила для прорастания косточки:

косточка должна быть от свежего плода;

высаживаем в грунт сразу несколько косточек, втыкая их вручную. Сверху должен оставаться невысокий слой грунта, примерно 1, 5 см.;

используем горшочек диаметром до 10 см. Из натурального материала с отверстием и дренажной системой снизу;

ставим в теплое место с температурой не ниже 25 *С;

постоянно следим за влажностью почвы;

натягиваем пленку, чтобы создать субтропический эффект.

Через пару недель росток должен показаться. С этого момента обеспечиваем ростку не только влажность и тепло, но и свет на протяжении 15 часов в день.

В первые месяцы личи растет достаточно быстро, затем рост замедляется по ряду причин.

3 рецепта с фруктом личи

С этим экзотическим фруктом можно приготовить достаточно большое количество блюд с реальной пользой для здоровья. Во все блюда личи будет привносить свой приятный вкус и изысканный аромат.

Десерт с личи

Вкусными конфетами с экзотическим фруктом с удовольствием полакомятся как домочадцы, так и ваши гости, не опасаясь вреда для здоровья. Такого изысканного деликатеса точно не купишь, а готовится он очень просто.

Ингредиенты:

сливки 20 % жирности – 400 мл;

масло сливочное – 200 г;

ваниль – 1 / 3 ч. л;

сахар – 4 ст. л;

кокосовая стружка;

личи – 200 г.

Приготовление:

Наливаем в сотейник сливки, добавляем сахар, ванилин и сливочное масло. Ставим емкость со смесью ингредиентов на огонь.

Доводим сливочную смесь до кипения, огонь убавляем и увариваем все до появления светло-коричневого цвета.

Сняв смесь с огня, оставляем ее немного остыть и подготавливаем личи. Для чего экзотический фрукт промываем, очищаем от кожицы.

Затем из всех плодов извлекаем косточки. Мякоть нарезаем не слишком мелко произвольным образом.

Нарезанные личи добавляем к помадке и все перемешиваем.

Разливаем конфеты по заранее приготовленным формочкам, убираем в морозильную камеру.

После того, как конфеты приобретут форму, обваливаем их в кокосовой стружке.

Подаем деликатес к чаю или кофе, не думая о вреде фрукта личи, которого не существует.

Варенье из личи

Вкусное и ароматное варенье произведет впечатление на гостей. Мало кто пробовал такое экзотическое варенье, но оно того стоит.

Ингредиенты:

личи – 1 кг;

сахар – 500 г.

Приготовление:

Если вы приобрели достаточно сладкие плоды, то сахара вполне можно положить меньшее количество. Очищаем личи и засыпаем сахаром. Оставляем емкость с личи и сахаром на 3 – 4 часа. После того, как личи дали сок, ставим на огонь. Варим 1 – 1, 5 часа, затем оставляем до полного остывания. Повторяем процедуру еще два раза. Употребляем после остывания или укупориваем впрок, разложив варенье в горячем виде по банкам.

Ликер из личи и вишни

Алкогольный напиток с фантастически приятным послевкусием точно не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты:

спирт или самогон – 2 л;

личи – 300 г;

вишня замороженная или свежая – 500 г;

сахар – 200 г;

мед – 1 ст. л.

Приготовление:

В банку объемом 5 литров выкладываем вишню, очищенные плоды личи, сахар и мед. Заливаем все приготовленным спиртом, закрываем крышкой. Настаиваем месяц в темном месте, процеживаем. Употребляем в небольших количествах приятный изысканный напиток.

Ознакомившись с информацией о фрукте личи, о том, какие он имеет полезные свойства, мы смело можем включать его в свой рацион питания, как и другие экзотические фрукты, ставшие для нас привычными.