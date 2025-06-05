Современная эстетическая стоматология: что это и кому будет полезно?

Кабинет врача-стоматолога, конечно же, вряд ли напоминает салон красоты. Однако в перечне услуг стоматологических клиник есть и эстетические процедуры. Это, прежде всего, отбеливание, реставрация, выравнивание зубов. Так ли нужны эти процедуры или это исключительно маркетинговые уловки? Разъяснения дает стоматолог-гнатолог Вячеслав Минко.

Эстетическая стоматология – это не маркетинг, а процедуры, которые улучшают качество жизни, повышают самооценку. Плюс, многие эстетические процедуры не только борются с внешними недостатками, но и косвенно улучшают состояние здоровья.

Например, выравнивание зубов – это процесс, который формирует ровный зубной ряд. Если зубы изначально скученные, неровные, это доставляет определенные неудобства. Человек стесняется своей улыбки, старается сдерживать эмоции. Но подобное расположение зубов также мешает правильно пережевывать пищу, что далее влияет на здоровье всех органов желудочно-кишечного тракта. Нарушения прикуса могут повышать риск возникновения кариеса и других заболеваний ротовой полости. Получается, что выравнивание зубов решает проблемы, связанные не только с эстетикой, но и со здоровьем.

Эстетическая реставрация зубов также влияет на состояние здоровья, ведь она направлена как на восстановление формы и цвета зубов, так и их правильного функционирования. В процессе реставрации восстанавливается ткань зубов, корректируются форма и размер зубов – все это способствует их здоровью. Плюс улучшается внешний вид, так как эстетическая реставрация позволяет улучшить цвет зубов, избавиться от пятен, желтизны. В итоге весь зубной ряд выглядит гармонично, улыбка получается идеальной. Современные композитные материалы, которые используют для реставрации, позволяют точно подобрать оттенок под цвет эмали и сделать зубы не только красивыми, но и прочными.

Что касается отбеливания зубов, то эта процедура направлена на улучшение внешнего вида, и врачи рекомендуют ее далеко не всем. Ведь при правильном домашнем уходе и регулярной (раз в полгода) профессиональной чистке зубы вполне могут выглядеть привлекательно и без отбеливания. Если же природный цвет не устраивает, то при помощи отбеливания можно добиться именно того оттенка, который кажется наиболее подходящим. Сегодня стоматологи предлагают большой выбор оттенков: чтобы улыбка выглядела привлекательно, и не было ощущения неестественной "ослепительной белизны".





Важно понимать, что любая эстетическая процедура не может заменить лечение. Отбеливание и реставрация проводятся не вместо лечения, а после него. Иначе можно нанести зубам непоправимый вред, плюс, впустую потратить время и деньги. Поэтому стоматолог всегда сначала проводит диагностику состояния полости рта, поясняет, какое нужно лечение, а уже потом рекомендует эстетические процедуры.