Что полезнее: зеленый или черный чай

Обычно на российской кухне можно встретить как черные, так и зеленые чаи. Хорошие хозяева всегда предлагают гостям выбрать из этих двух согревающих напитков. При этом интересно выяснить, какой из сортов чая является более полезным. В этом любопытном вопросе разбирался женский журнал «Клео.ру».



Какая разница между зеленым и черным чаем

Содержание кофеина

Какой чай полезнее

В нашей стране любят оба сорта. В то же время, в восточных государствах отдают предпочтение зеленому чаю, а на европейских кухнях чаще можно встретить черный чай. Обычно россияне при выборе сорта согревающего напитка обращают внимание исключительно на его вкусовые характеристики. Однако чаи различаются далеко не только по вкусу и аромату.Так, полезно знать, что листья черного чая специально окисляют, это значит, что их подвергают воздействию воздуха. С зеленым чаем такие манипуляции не осуществляют. Специальная обработка приводит к тому, что черный чай становится более темного цвета, а также приобретает ярко выраженные, насыщенные вкусовые характеристики – солодовые, танинные. Зеленый чай, в свою очередь, более светлый по цвету, а по вкусу отчетливо отдает травяными и цветочными нотками.Многие считают, что в зеленом чае содержится больше кофеина. Именно поэтому этот тонизирующий напиток чаще выбирают в качестве замены для кофе. Когда люди пытаются избавиться от кофейной зависимости, они обычно переходят именно на зеленый чай. Однако серьезных обоснований для такой позиции нет. Кофеин содержится в обоих сортах чая, так как он изначально есть в самом растении. На самом деле, на количество кофеина влияет конкретный тип чая и способ его приготовления. Например, в пакетированном чае кофеина больше, чем в листовом. Также содержание этого вещества увеличивается, если долго заваривать чай.Что же касается непосредственно содержания кофеина в листьях, то в зеленом его меньше. Согласно исследованиям американских ученых, в одной чашке зеленого чая содержится порядка 29 мг кофеина, а черного – 48 мг. Так что при борьбе с зависимостью от кофе лучше действительно переходить на зеленый чай, так как процесс отвыкания пойдет быстрее.Изначально чаи по составу очень похожи, поэтому оказывают схожее благотворное влияние на здоровье. В черном, как и в зеленом, чае содержатся антиоксиданты, которые помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуют кровяное давление, а также способствуют снижению уровня плохого холестерина.При этом в зеленом чае больше антиоксиданта ECGC, который отлично зарекомендовал себя в борьбе с лишними килограммами, а также помогает коже выстраивать защитные барьеры от ультрафиолета и в целом благоприятно сказывается на тонусе и эластичности кожи.В черном чае есть теафлавины, которые появляются при окислении. Эти вещества отличаются антибактериальным эффектом, а также хорошо продемонстрировали себя в борьбе с ожирением.Таким образом, оба чая очень полезны для организма, однако имеют некоторые различия. Выбирать подходящий сорт следует исходя из собственных предпочтений и потребностей организма.