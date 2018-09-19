Чем промывать нос в домашних условиях

Ринит, фронтит, синусит, гайморит, аллергия, простуда и другие заболевания часто становятся причиной появления насморка. Игнорировать проблему нельзя, ведь подобное состояние может перерасти в хроническую форму, вызывая частые приступы головной боли, бессонницу, постепенную потерю слуха, обоняния.

Чтобы избавиться от заложенности, вам необходимо знать, чем промыть нос в домашних условиях. Для этого могут использоваться аптечные препараты или средства нетрадиционной медицины. Процедура позволяет удалить скопившуюся слизь, освободить закупоренные носовые проходы, устранить отек, обезвредить бактерии, вирусы, грибки. Вы снова сможете дышать полной грудью.

Алгоритм проведения

Чтобы промывание принесло максимальную пользу, его нужно проводить в четком соответствии с инструкцией:

Закапайте нос сосудосуживающим препаратом за 10 минут до ирригации, чтобы открыть забитые пазухи. Подогрейте выбранный раствор до 30 °C-35 °C. Более низкая температура способна вызвать переохлаждение. Оптимальный объем – 200 мл для каждого носового хода. Используйте для процедуры резиновую грушу с мягким наконечником, шприц без иглы, заварной или специальный чайничек под названием «нети-пот» (вы найдете его в точках продажи восточных товаров). Также в аптечной сети можно приобрести бутылочку для промывания. Наклоните голову влево, введите кончик выбранного инструмента на несколько миллиметров в правую ноздрю. Осторожно, без напора, влейте препарат. Если вы все сделали правильно, жидкость вытечет через левый носовой проход. Повторите манипуляцию, повернув голову в противоположную сторону. После промывания высморкайтесь, избавившись от остатков раствора.

Во время процедуры старайтесь задерживать дыхание. Иначе используемая жидкость может попасть в гортань, трахею, бронхи или слуховые проходы.

Если вы страдаете гайморитом, тогда ирригация проводится по-другому. Склонитесь над ванной, зажмите пальцем любую ноздрю, приоткройте рот и втяните свободной ноздрей подготовленный раствор. После того как он выльется через рот, повторите манипуляцию со вторым носовым проходом.

В ближайший час не выходите из дома, так как многие средства для очищения носа устраняют не только вязкий секрет, но и полезную микрофлору.

Запомните, что манипуляция запрещена при выраженном искривлении носовой перегородки, отите, склонности к носовому кровотечению, отеке, новообразованиях в носовой полости.

Аптечные средства

Фармацевтическая промышленность предлагает широкий выбор препаратов, которыми можно промывать нос в домашних условиях.

Солевые растворы на основе морской воды отличаются высокой эффективностью и хорошо устраняют заложенность:

«Аква Марис»;

«Но-Соль»;

«Хьюмер»;

«Маример»;

«Отривин Море»;

«Салин»;

«Квикс».

Это лишь небольшой перечень медикаментов. Все они представлены в форме капель или спрея. Любое средство качественно увлажняет слизистую оболочку, ускоряет процессы регенерации, усиливает сопротивляемость болезнетворным бактериям и вирусам, снижает отечность, разжижает слизь.

Основное их достоинство – легкость использования, отсутствие противопоказаний (кроме индивидуальной чувствительности к морской воде) и необходимости пропускать через нос сотни миллилитров жидкости.

Если эти препараты не подходят вам по цене, можете приобрести обычный натрия хлорид, он же физраствор. Лекарство действует очень мягко, не сушит слизистую оболочку носа, облегчает дыхание, вымывает патогенные микроорганизмы и аллергены, способствует выведению из пазух вязкого секрета и гноя.

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Народная медицина

При появлении проблем с дыханием можно самостоятельно изготовить растворы для промывания носа в домашних условиях.

Они не менее действенны, чем продукция фармацевтического рынка, и быстро справятся с заложенностью:

Солевой раствор. Прокипятите 500 мл воды, остудите до 30 °C, добавьте 5 г поваренной или морской соли без посторонних примесей. Тщательно размешайте, процедите через марлю, чтобы избавиться от мелких камешков и нерастворенных кристаллов. У вас получится классический изотонический физраствор для промывания. Можно обогатить его 1-2 каплями йода, который поможет снять воспаление. Сода (способна нейтрализовать большинство вредоносных микроорганизмов) и соль. Описанным выше способом приготовьте раствор, добавив к нему 1 чайную ложку соды. Тщательно перемешайте, отфильтруйте осадок. Отвар ромашки. Залейте 1 столовую ложку сухих соцветий 0,5 л воды, дайте настояться 60 минут, процедите. Такой раствор уменьшит отек, успокоит слизистую, улучшит кровообращение, хорошо справится с аллергическим насморком. Календула. Способ приготовления аналогичен отвару ромашки. Средство обладает антисептическими свойствами. Свекла и мед. Соедините по 200 мл теплой кипяченой воды и свежевыжатого свекольного сока. Добавьте 2 столовые ложки жидкого натурального меда. Лекарство способно уничтожать бактерии, снимать воспаление. Не используйте его в профилактических целях. Только для терапии насморка. Прополис. В 250 мл теплой очищенной воды разведите 10 капель настойки пчелиного продукта, чайную ложку поваренной соли, 2 капли йода. Чистотел. 1 чайную ложку сухой травы залейте 200 мл кипятка, настаивайте 2 часа. Добавьте 5 г соли, процедите. Это концентрированный состав, который следует использовать очень осторожно при запущенном гайморите. Если вас беспокоит обычный ринит, на 1 л воды возьмите 1 столовую ложку травы, прокипятите 3 минуты, процедите, используйте по назначению.

Отдавая предпочтение народным средствам, не забывайте об индивидуальной непереносимости и возможном развитии аллергической реакции.

Промывать нос в лечебных целях необходимо 2-3 раза в сутки. Курс длится от 7 до 14 дней. Перед каждой процедурой обязательно используйте сосудосуживающие капли. Иначе ирригация станет менее эффективной. Единственное исключение – свободное дыхание носом.

Если же вы не почувствовали облегчения, обязательно обратитесь за консультацией к отоларингологу.