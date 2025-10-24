66-летний российский продюсер Леонид Дзюник стал жертвой жестокого нападения. Инцидент произошел на улице, где неизвестные злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов.
Как сообщает телеграм-канал «112», после случившегося Дзюника экстренно доставили в медицинское учреждение, где ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Причиной экстренной госпитализации стали обострившиеся хронические проблемы с сердцем.
Сам продюсер, находясь в больнице, подтвердил печальные новости и сообщил, что уже перенес операцию. По его словам, сейчас самочувствие постепенно нормализуется, однако он продолжает оставаться под пристальным наблюдением врачей.
Леонид Дзюник хорошо известен в музыкальных кругах как бывший концертный директор культовых групп «Тату» и «Smash!!». Его профессиональный путь также связан с сотрудничеством с Филиппом Киркоровым и многими другими звездами первой величины. Помимо продюсерской деятельности, Дзюник реализовывал себя в актерской профессии, участвуя в спектаклях и кинопроектах.
Они повсюду: 5 звезд, которые захватили Голливуд в 2026 году
Рейтинг из звезд с самыми громкими фильмами, ролями, промокампаниями и обсуждениями.
автор Евгений Елисеев
4 935
В 2026 году Голливуд будто сократился до нескольких фамилий. Они появляются на главных премьерах, на обложках журналов, в модных хрониках и бесконечных обсуждениях в соцсетях. При этом актеры Голливуда из нынешней первой пятерки представляют разные типы славы: от ностальгии по культовым фильмам нулевых до власти супергеройских франшиз. Клео.ру выбрал пять имен, без которых разговор о массовой культуре этого года уже трудно представить.
Такая плотность релизов сделала Зендею почти постоянной участницей культурной повестки. Каждый проект запускает отдельный поток обсуждений: актерская игра, образы на премьере, отношения с Томом Холландом, судьба «Эйфории» и будущее «Дюны». В итоге Зендея уверенно объединяет кино, телевидение, моду и звездную хронику в одном имени.
2 место: Энн Хэтэуэй
У Энн Хэтэуэй другой сценарий успеха — большой личный ренессанс. В 2026 году у нее вышли «Мать Мария», «Дьявол носит Prada 2» и «Одиссея», а впереди еще «Конец Оук-стрит» и экранизация романа «Верити». При этом главной эмоциональной точкой года остается возвращение к роли Энди Сакс спустя два десятилетия после первой части модной комедии.
Хэтэуэй снова интересна сразу нескольким поколениям. Одни зрители выросли на «Дневниках принцессы» и «Дьявол носит Prada», другие знают ее по фильмам Нолана, современным драмам и вирусным выходам на красных дорожках. Между тем сама актриса охотно говорит о возрасте, амбициях и давлении индустрии, поэтому промокампании вокруг ее фильмов выходят далеко за пределы обычных интервью.
3 место: Том Холланд
Том Холланд получил редкую для актера комбинацию из двух крупнейших летних релизов. Сначала он сыграл Телемаха в «Одиссее», а спустя две недели вернулся к образу Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Кстати, картина о супергерое начала прокат с рекордных предварительных сборов.
Однако его обсуждают и за пределами Marvel. Работа с Кристофером Ноланом усилила разговор о карьере Холланда после Человека-паука, а союз с Зендеей поддерживает постоянное внимание светской прессы. Поэтому в 2026 году он выглядит главным молодым мужчиной-звездой массового Голливуда.
4 место: Сидни Суини
Сидни Суини уступает лидерам по числу гигантских блокбастеров, зато легко обходит многих коллег по накалу споров. Третий сезон «Эйфории» снова вернул публике Кэсси, чья взрослая жизнь связана с откровенным онлайн-контентом, свадьбой и болезненной зависимостью от чужого внимания. Параллельно актриса продолжила развивать карьеру продюсера и закрепила успех триллера «Горничная».
Кроме того, почти любая публичная история с Суини быстро выходит за рамки кино. Ее внешность, рекламные кампании, сексуальность и право распоряжаться собственным образом обсуждают столь же активно, как роли. Именно поэтому Суини остается одной из самых конфликтных и выгодных фигур современной звездной системы.
5 место: Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон выбрал более сдержанную стратегию присутствия, хотя список его проектов выглядит внушительно. Весной он сыграл жениха героини Зендеи в «Вот это драма!», летом появился в «Одиссее», а позднее вернется на экраны в третьей «Дюне». Таким образом, Паттинсон проходит через авторское кино, масштабный исторический эпос и одну из главных фантастических франшиз десятилетия.
При этом актер почти не нуждается в ежедневной светской хронике. Его фамилия возникает там, где обсуждают режиссеров, неожиданный выбор ролей и способность бывшего кумира подростков работать в самых разных жанрах. Наконец, три (!!!) совместных проекта с Зендеей создают ощущение, что Паттинсон присутствует буквально в каждом важном фильме года.
Они в топе, но почему бесят людей?
Актеры Голливуда из этой пятерки закрывают почти весь спектр современной славы: франшизы, престижное кино, сериалы, моду, ностальгию и личную жизнь. При этом наблюдается интересный тренд: чем популярнее актеры из нашей подборки, тем больше они раздражают. Пользователи Сети в комментариях под публикациями выказывают «усталость» от одних и тех же лиц, которые не меняются от проекта к проекту. Людей возмущает повышенное внимание к актерам и их чересчур идеальные появления в медиапространстве.
Например, в соцсетях как раз за это критикуют Зендею. Людям не нравится чрезмерный пиар ее персоны, статус иконы стиля и частое появление в крупных проектах. Некоторые зрители считают роли актрисы несоразмерными ее таланту, который, безусловно, присутствует, но явно переоценен.
С Сидни Суини ситуация поинтереснее. В прошлом году актриса снялась для бренда American Eagle. Ролик с игрой слов great jeans / great genes вызвал волну хейта, а часть аудитории увидела в нем намек на «генетическое превосходство». Позднее Сидни неудачно прокомментировала ситуацию в интервью изданию GQ, ответив на предложение журналистки высказаться по поводу рекламы: «Когда у меня будет проблема, о которой я захочу говорить, люди услышат». Кроме того, вопросы к актрисе возникают из-за сексуализированного образа, который она транслирует, хотя ранее заявляла, что ей не нравится «сексуализация». В итоге любое появление Сидни Суини в информационном поле превращается в обсуждение «факапов» актрисы, а не проекта.
Но если в истории Зендеи и Сидни Суини такое впервые, то Энн Хэтэуэй не впервой сталкиваться с массовым хейтом в соцсетях. В начале 2010-х годов актриса пережила волну ненависти, даже получившей название Hathate. Люди из интернета обвиняли актрису в излишней правильности, фальши и театральности во время ее триумфального сезона «Оскара» в 2013. Медиа подхватили тренд на критику, превратив неприязнь в вирусный интернет-феномен, а позже Энн Хэтэуэй признавалась, что ситуация также сказалась на ее карьере: из-за токсичной атмосферы режиссеры боялись предлагать ей крупные роли. Сейчас реакция на Энн более сдержанная, однако возмущения ее «идеальностью» все еще периодически слышны.
Стоит отметить, что актеров-мужчин ненавидят чуть меньше. Больше всего достается Тому Холланду, который раздражает в первую очередь из-за скрытности своих отношений с Зендеей. Пользователи Сети уверены, что парочка не рассказывает подробности свадьбы и других важных событий, чтобы приберечь инфоповоды для будущих промо-компаний. К Роберту Паттинсону те же претензии. Но в целом будто бы ему наконец-то удалось вырваться из образа Эдварда из «Сумерек», который особенно активно высмеивали в начале 2010-х.
Однако хейтерам придется потерпеть еще немного. Учитывая расписание премьер, эти лица сто процентов будут определять образ 2026 года вплоть до декабря.