В 2026 году Голливуд будто сократился до нескольких фамилий. Они появляются на главных премьерах, на обложках журналов, в модных хрониках и бесконечных обсуждениях в соцсетях. При этом актеры Голливуда из нынешней первой пятерки представляют разные типы славы: от ностальгии по культовым фильмам нулевых до власти супергеройских франшиз. Клео.ру выбрал пять имен, без которых разговор о массовой культуре этого года уже трудно представить.

1 место: Зендея

Первое место здесь почти не требует споров. В апреле Зендея появилась в фильме A24 «Вот это драма!» вместе с Робертом Паттинсоном, затем вернулась к роли Ру в третьем сезоне «Эйфории». Летом актриса вошла в звездный ансамбль «Одиссеи» Кристофера Нолана и вновь сыграла Эм-Джей в картине «Человек-паук: Совершенно новый день». Кроме того, до конца года ожидается третья «Дюна», где ее героиня Чани вновь займет важное место в истории.

Зендая на премьере фильма «Человек-паук: Новый день» в Лос-Анджелесе. Фото: www.legion-media.com

Такая плотность релизов сделала Зендею почти постоянной участницей культурной повестки. Каждый проект запускает отдельный поток обсуждений: актерская игра, образы на премьере, отношения с Томом Холландом, судьба «Эйфории» и будущее «Дюны». В итоге Зендея уверенно объединяет кино, телевидение, моду и звездную хронику в одном имени.

2 место: Энн Хэтэуэй

У Энн Хэтэуэй другой сценарий успеха — большой личный ренессанс. В 2026 году у нее вышли «Мать Мария», «Дьявол носит Prada 2» и «Одиссея», а впереди еще «Конец Оук-стрит» и экранизация романа «Верити». При этом главной эмоциональной точкой года остается возвращение к роли Энди Сакс спустя два десятилетия после первой части модной комедии.

Энн Хэтэуэй на премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне. Фото: www.legion-media.com

Хэтэуэй снова интересна сразу нескольким поколениям. Одни зрители выросли на «Дневниках принцессы» и «Дьявол носит Prada», другие знают ее по фильмам Нолана, современным драмам и вирусным выходам на красных дорожках. Между тем сама актриса охотно говорит о возрасте, амбициях и давлении индустрии, поэтому промокампании вокруг ее фильмов выходят далеко за пределы обычных интервью.

3 место: Том Холланд

Том Холланд получил редкую для актера комбинацию из двух крупнейших летних релизов. Сначала он сыграл Телемаха в «Одиссее», а спустя две недели вернулся к образу Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день». Кстати, картина о супергерое начала прокат с рекордных предварительных сборов.

Том Холланд на премьере фильма «Одиссея» в в Нью-Йорке. Фото: www.legion-media.com

Однако его обсуждают и за пределами Marvel. Работа с Кристофером Ноланом усилила разговор о карьере Холланда после Человека-паука, а союз с Зендеей поддерживает постоянное внимание светской прессы. Поэтому в 2026 году он выглядит главным молодым мужчиной-звездой массового Голливуда.

4 место: Сидни Суини

Сидни Суини уступает лидерам по числу гигантских блокбастеров, зато легко обходит многих коллег по накалу споров. Третий сезон «Эйфории» снова вернул публике Кэсси, чья взрослая жизнь связана с откровенным онлайн-контентом, свадьбой и болезненной зависимостью от чужого внимания. Параллельно актриса продолжила развивать карьеру продюсера и закрепила успех триллера «Горничная».

Сидни Суини на премьере третьего сезона сериала «Эйфория» в Лос-Анджелесе. Фото: www.legion-media.com

Кроме того, почти любая публичная история с Суини быстро выходит за рамки кино. Ее внешность, рекламные кампании, сексуальность и право распоряжаться собственным образом обсуждают столь же активно, как роли. Именно поэтому Суини остается одной из самых конфликтных и выгодных фигур современной звездной системы.

5 место: Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон выбрал более сдержанную стратегию присутствия, хотя список его проектов выглядит внушительно. Весной он сыграл жениха героини Зендеи в «Вот это драма!», летом появился в «Одиссее», а позднее вернется на экраны в третьей «Дюне». Таким образом, Паттинсон проходит через авторское кино, масштабный исторический эпос и одну из главных фантастических франшиз десятилетия.

Роберт Паттинсон на специальном показе фильма «Вот это драма!» в Нью-Йорке. Фото: www.legion-media.com

При этом актер почти не нуждается в ежедневной светской хронике. Его фамилия возникает там, где обсуждают режиссеров, неожиданный выбор ролей и способность бывшего кумира подростков работать в самых разных жанрах. Наконец, три (!!!) совместных проекта с Зендеей создают ощущение, что Паттинсон присутствует буквально в каждом важном фильме года.

Они в топе, но почему бесят людей?

Актеры Голливуда из этой пятерки закрывают почти весь спектр современной славы: франшизы, престижное кино, сериалы, моду, ностальгию и личную жизнь. При этом наблюдается интересный тренд: чем популярнее актеры из нашей подборки, тем больше они раздражают. Пользователи Сети в комментариях под публикациями выказывают «усталость» от одних и тех же лиц, которые не меняются от проекта к проекту. Людей возмущает повышенное внимание к актерам и их чересчур идеальные появления в медиапространстве.

Например, в соцсетях как раз за это критикуют Зендею. Людям не нравится чрезмерный пиар ее персоны, статус иконы стиля и частое появление в крупных проектах. Некоторые зрители считают роли актрисы несоразмерными ее таланту, который, безусловно, присутствует, но явно переоценен.

С Сидни Суини ситуация поинтереснее. В прошлом году актриса снялась для бренда American Eagle. Ролик с игрой слов great jeans / great genes вызвал волну хейта, а часть аудитории увидела в нем намек на «генетическое превосходство». Позднее Сидни неудачно прокомментировала ситуацию в интервью изданию GQ, ответив на предложение журналистки высказаться по поводу рекламы: «Когда у меня будет проблема, о которой я захочу говорить, люди услышат». Кроме того, вопросы к актрисе возникают из-за сексуализированного образа, который она транслирует, хотя ранее заявляла, что ей не нравится «сексуализация». В итоге любое появление Сидни Суини в информационном поле превращается в обсуждение «факапов» актрисы, а не проекта.

Но если в истории Зендеи и Сидни Суини такое впервые, то Энн Хэтэуэй не впервой сталкиваться с массовым хейтом в соцсетях. В начале 2010-х годов актриса пережила волну ненависти, даже получившей название Hathate. Люди из интернета обвиняли актрису в излишней правильности, фальши и театральности во время ее триумфального сезона «Оскара» в 2013. Медиа подхватили тренд на критику, превратив неприязнь в вирусный интернет-феномен, а позже Энн Хэтэуэй признавалась, что ситуация также сказалась на ее карьере: из-за токсичной атмосферы режиссеры боялись предлагать ей крупные роли. Сейчас реакция на Энн более сдержанная, однако возмущения ее «идеальностью» все еще периодически слышны.

Стоит отметить, что актеров-мужчин ненавидят чуть меньше. Больше всего достается Тому Холланду, который раздражает в первую очередь из-за скрытности своих отношений с Зендеей. Пользователи Сети уверены, что парочка не рассказывает подробности свадьбы и других важных событий, чтобы приберечь инфоповоды для будущих промо-компаний. К Роберту Паттинсону те же претензии. Но в целом будто бы ему наконец-то удалось вырваться из образа Эдварда из «Сумерек», который особенно активно высмеивали в начале 2010-х.

Однако хейтерам придется потерпеть еще немного. Учитывая расписание премьер, эти лица сто процентов будут определять образ 2026 года вплоть до декабря.