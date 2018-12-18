Зимнее путешествие в Великий Устюг

Великий Устюг – небольшой городок, который находится в северной части Вологодской области. Местные жители называют этот район «Югом Севера», здесь даже газета с таким названием выходит.

На мой взгляд, Великий Устюг – отличное местечко для того, чтобы интересно провести зимние каникулы.

Как попасть в Великий Устюг

Пожалуй, самое сложное и финансово затратное – это добраться до Устюга.

Самый простой способ – приехать на своей машине. Не могу не предупредить вас о том, что дороги в Устюге очень плохие. Есть ощущение, что их ремонтом никто не занимался уже много-много лет.

Другой вариант – приехать на общественном транспорте. В самом Великом Устюге как такового железнодорожного вокзала нет. Поэтому на поезде можно доехать либо до деревни Ядриха, которая находится в 50 км от города, либо – до Котласа, отдалённом на 70 км от Устюга. И из Ядрихи, и из Котласа до Великого Устюга ходят автобусы. Ехать, конечно, придётся достаточно долго, да и условия поездки вряд ли вам понравятся – местные автобусы сложно назвать комфортабельными. Зато путешествие получится относительно бюджетным.

Третий вариант – прилететь на самолёте. Сюда летают рейсы из города Череповца, которые осуществляет авиакомпания «Северсталь». Если вы хотите прилететь в Устюг из другого города, придётся это сделать с пересадкой в Череповце.

Зачем вообще ехать в Великий Устюг

Несколько лет назад Великий Устюг официально был назван «родиной Деда Мороза». Этому зимнему волшебнику здесь посвящено очень много развлекаловок для туристов.

Главная – это Вотчина Деда Мороза. Само собой, интереснее всего сюда приходить с детьми, которые верят в волшебство. Вотчина представляет собой большую лесопарковую зону, в которой расставлены всевозможные деревянные скульптуры героев русских сказок. Тут есть так называемый дворец Деда Мороза, где для детей проводятся экскурсии, представления и прочие увеселительные мероприятия. К слову сказать, в Вотчину Деда Мороза не обязательно приезжать зимой она работает круглый год. Правда, цены тут кусаются. Вход на территорию стоит немало, к тому же внутри придётся за все развлечения платить дополнительно.

Великий Устюг – это старый русский город, в котором сохранились потрясающей красоты древние церкви.

Великий Устюг стоит на широкой реке Сухоне. Пейзажи здесь открываются потрясающие. Зимой река покрывается толстым слоем льда, поэтому по ней беспрепятственно можно гулять.

Иногда водная поверхность покрывается торосами. Это происходит, когда река замерзает, потом температура воздуха повышается, лёд начинает таять. После температура вновь понижается, замораживая подтаявшую воду. В итоге река покрывается не однородным гладким слоем льда, а глыбами заледеневшей воды, которые примерзают друг к другу. Всё это выглядит, словно айсберги в океане близ Северного Полюса.

Но, конечно, такое бывает не каждый год. Погода – существо непредсказуемое. В любом случае, местные пейзажи стоят того, чтобы приехать любоваться ими.

Зачем ещё ехать в Великий Устюг

Здесь приятно просто гулять. Узенькие улочки, вдоль которых стоят малоэтажные дома. Северные народы России славятся тем, что умеют украшать свои обиталища. У одного домика – нарядные резные наличники, у другого – красивое деревянное крыльцо. Мимо всего этого приятно и как-то уютно гулять.

Цены в этом регионе на порядок ниже, чем в Центральной части России. Особенно существенной разница будет для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. И сувениры, и еда в закусочных тут недорогая. И, к слову о еде, очень рекомендую попробовать местную выпечку. Например, здесь распространён пирожок, который называется шаньга. Это нечто, вроде ватрушки, где вместо творога сверху лежит что-нибудь несладкое, например, мясо.

Естественно, здесь хватает зимних развлечений. Если вы решили отправиться в Устюг на машине, возьмите с собой ледянку или тюбинг (надувную ватрушку). На этом «виде транспорта» можно будет покататься по спуску к реке. Если нет возможности взять инвентарь с собой – здесь есть прокатные пункты. Вдоль реки можно будет проехаться на санях в конной упряжке, почувствовав себя боярыней прошлых веков. Периодически можно наткнуться на скульптуры из снега, вылепленные местными умельцами. Например, в прошлом году в центральном районе города лежал огромный снежный пёс. Надеюсь, что и этой зимой устюжане порадуют туристов чем-то подобным.

Что полезного можно привезти из Великого Устюга

Помимо стандартных сувениров: брелков, магнитов и прочей ерунды – в Великом Устюге можно найти необычные сувениры, которые лучше всего приобретать именно здесь, на русском севере.

На улице Красной, в доме № 31 находится Великоустюгский ликёро-водочный завод. Тут можно найти разную алкогольную продукцию, включая некоторые неожиданные товары. Например, здесь продаётся бальзам, настоянный на рогах северного оленя, или настойки из северных ягод: клюквы и морошки.

В Великом Устюге много где продаются украшения из чернёного серебра. Сейчас изделия, выполненные в этой технике, можно купить практически в любом уголке России. Но этот промысел появилась именно в Великом Устюге, отсюда и распространился по всей стране. Поэтому на севере можно приобрести ювелирную продукцию, выполненную в этой технике, значительно дешевле, чем в других регионах. С поиском изделий из чернёного серебра здесь проблем не возникнет – они продаются повсюду, в любых сувенирных магазинах. Но если вы хотите приобрести аксессуары по более низкой цене и иметь обширный выбор, советую заехать на ювелирный завод, который находится на ул. А. Угловского, в доме № 1. Выбор здесь большой, да и цены чуть ниже, чем в других магазинах.

Куда съездить недалеко от Устюга

В окрестностях Великого Устюга есть очень много интересностей, которые без труда разнообразят зимние каникулы.

Недалеко от Великого Устюга находится лыжная база «Салют». Здесь есть спуски, предназначенные для лыжников, сноубордистов, а также для простого катания на надувных ватрушках. Инвентарь тут дают в аренду, так что можно беспрепятственно устроить себе весёлый и активный отдых. Чуть дальше, примерно в 70 км от Великого Устюга, в деревне Петровская находится более масштабная и оборудованная база, которая называется Горнолыжный комплекс «Петровский». Ехать сюда от Устюга значительно дольше, но любители покатушек по заснеженным склонам смогут оттянуться по полной программе. Здесь всё для лыжников и сноубордистов, включая фуникулёр, на котором куда проще и быстрее можно подняться на вершину. К тому же тут есть несколько витиеватых горок, откуда весело кататься на тюбинге.

Примерно в 70 км от Великого Устюга находится деревня Туровец. Не перепутайте с Туровцом неподалёку от Вологды! Нужный Туровец находится севернее Устюга, выше Котласа и Ядрихи. Здесь находится церковь, окружённая изумительной красоты лесом.

Туровец находится уже не в Вологодской, а в Архангельской области. Природа тут более северная, а в чём-то и более дикая, чем в Устюге. Описывать красоту местных пейзажей даже пытаться не буду – всё равно словами это передать не получится. Скажу лишь, что есть что-то завораживающе-волшебное и таинственное в этих местах.

Если вы – отчаянный путешественник, жаждущий необычных видов и не боящийся северных морозов – съездите в санаторий Солониха. Находится он примерно на 120 км севернее от Великого Устюга. Здесь течёт источник с незамерзающей солёной водой.

Говорят, что эта вода имеет множество целебных свойств. Её здесь не только пьют, но и принимают с ней ванны. Собственно, санаторий и появился благодаря целебным свойствам воды из источника. К слову сказать, Солониху когда-то хотели сделать "родиной Бабы Яги". Поэтому здесь расположилось немало причудливых сказочных персонажей.

Солониха - действительно красивое, необычное и, что очень ценно, самобытное северное местечко.

Безусловно, на нашей планете есть места куда более впечатляющие, чем маленький северный городок Великий Устюг. Но, скажу честно, именно в этот город почему-то хочется возвращаться вновь и вновь, каждый раз открывая в нём для себя что-то новое. Нравится он мне своим уютом, красотой пейзажей, а главное - тем, что он всегда оставляет после себя тёплые и добрые воспоминания.